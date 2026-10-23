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A Coruña

Vox se querella contra el delegado del Gobierno en Galicia por autorizar la manifestación de A Coruña

Aseguran que la Delegación sabía que la formación política había convocado un acto

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
23/10/2026 13:14
La visita se produce en un ambiente de tensión política, después de que apareciesen pintadas con referencias a Vox y símbolos políticos en las terrazas de la plaza.
Vox, durante su acto en María Pita
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Vox ha presentado una querella ante la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de A Coruña contra el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, y contra los "responsables de la contramanifestación convocada por Galiza Nova con motivo del acto que la formación celebró el pasado 21 de octubre en la plaza de María Pita".

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Las fotos de la visita de Santiago Abascal

La visita se produce en un ambiente de tensión política, después de que apareciesen pintadas con referencias a Vox y símbolos políticos en las terrazas de la plaza.Ver más imágenes

La formación explica a través de un comunicado que dirige su acción judicial contra el delegado del Gobierno por haber "permitido la celebración de una contramanifestación en el mismo lugar en el que Vox tenía previsto celebrar un acto previamente autorizado".

“La Delegación del Gobierno conocía la convocatoria de VOX y permitió también la concentración de los manifestantes contrarios a la formación, pese a las advertencias sobre posibles incidentes”, ha denunciado la coordinadora nacional  jurídica de la formación, Marta Castro.

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Las cargas policiales en María Pita, las imágenes

Tras la marcha del líder de Vox, la protesta continuó y la tensión creció por lo que tuvieron que actuar los agentesVer más imágenes

La querella atribuye al delegado del Gobierno un presunto delito electoral, así como posibles delitos contra los derechos cívicos y de prevaricación administrativa. La acción judicial se extiende también a otras autoridades o funcionarios de la Delegación y Subdelegación del Gobierno que pudieran resultar responsables de las decisiones adoptadas, aseguran.

Asimismo, VOX se querella contra las personas que "promovieron, convocaron o dirigieron la contramanifestación en nombre de Galiza Nova, cuya convocatoria fue comunicada a la Subdelegación del Gobierno el 17 de octubre", aseguran.

“Durante el acto se produjeron gritos, insultos, lanzamiento de balizas y objetos punzantes, así como heridos. Por estos hechos, la querella recoge, entre otros, presuntos delitos de incitación al odio, impedimento o perturbación violenta de una reunión lícita, atentado contra agentes de la autoridad, desórdenes públicos, lesiones y daños, con la agravante de discriminación por motivos ideológicos”, concreta Castro.

La acción judicial se dirige también contra "cuantos autores materiales, inductores o cooperadores de los actos de violencia puedan ser identificados durante la investigación".

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