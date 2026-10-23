Un foro aborda en A Coruña el papel de las energías renovables 

Jornada Enerximar 2026-IV Foro de Enerxías Mariñas e Eólica Offshore en Galicia Javier Alborés

La sede de la Autoridad Portuaria de A Coruña acogió este viernes la jornada Enerximar 2026-IV Foro de Enerxías Mariñas e Eólica Offshore en Galicia, organizada por el Clúster de Enerxías Renovables de Galicia (Cluergal), con la colaboración de la Xunta de Galicia y la propia Autoridad Portuaria.

El evento reunió a cerca de un centenar de profesionales, empresas, instituciones y agentes del ecosistema energético marino, que abordaron el papel de las energías marinas y la eólica offshore en la transición ecológica y el desarrollo industrial de los territorios costeros.