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A Coruña

Un foro aborda en A Coruña el papel de las energías renovables 

El evento reunió a cerca de un centenar de profesionales, empresas, instituciones y agentes del ecosistema energético marino

Iván Aguiar
Iván Aguiar
23/10/2026 15:05
Jornada Enerximar 2026-IV Foro de Enerxías Mariñas e Eólica Offshore en Galicia
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La sede de la Autoridad Portuaria de A Coruña acogió este viernes la jornada Enerximar 2026-IV Foro de Enerxías Mariñas e Eólica Offshore en Galicia, organizada por el Clúster de Enerxías Renovables de Galicia (Cluergal), con la colaboración de la Xunta de Galicia y la propia Autoridad Portuaria. 

El evento reunió a cerca de un centenar de profesionales, empresas, instituciones y agentes del ecosistema energético marino, que abordaron el papel de las energías marinas y la eólica offshore en la transición ecológica y el desarrollo industrial de los territorios costeros.

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