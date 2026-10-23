Teresa García-Sabell | “O meu pai estivo moitos anos fascinado polo comunismo”
Filla do reputado médico e político, presentou onte na cidade un libro no que explica as facetas máis persoais do seu pai
As facetas máis persoais e descoñecidas de Domingo García-Sabell –destacado médico, galeguista, senador, delegado do Goberno e presidente da RAG entre 1977 e 1997– son hoxe algo máis populares grazas á súa filla Teresa, quen publicou en abril ‘Domingo García-Sabell. A voz e a palabra’. Un libro, en colaboración con Siro López, no que narra episodios que ela mesma descoñecía do seu pai, e que presentou onte na sede da Real Academia de Medicina de Galicia, en A Coruña.
Como nace este libro?
Meu pai tiña unha serie de cadernos que chamaba ‘O Xornal’ e que me deixou a min cando morreu (2003). Estiveron gardados moitos anos porque me costou lelos, dábame a impresión de que profanaba a súa cerna máis íntima. A razón pola que sae agora é que antes non me sentía con forzas. Finalmente decídinme, e tiven a axuda tremenda de Siro López, porque el tiña gravadas moitas horas de conversación co meu pai do ano 83. Os cadernos empezan no ano 57 e rematan no 80, pero non están moi ben organizados porque non só narran as cousas que lle pasan no momento, senón que ten recordos da infancia, da guerra... Xuntamos as gravacións e o caderno e dímoslle unha unidade aos contidos, deixándoo falar a el.
Que faceta do seu pai se vai coñecer mellor agora?
A min non me interesa o García-Sabell médico, político ou conferenciante, interésame a persoa. Quería expoñer como era na súa vida, que cousas lle molestaban, como reaccionaba ante os problemas... Por exemplo, el quixo facer carreira académica, estudiou en Santiago e Madrid, e cando xa tiña firmada unha cátedra en Zaragoza veu a guerra.
A guerra marcouno?
Claro. El é movilizado polo bando nacional no 37, foi médico na Coruña e logo no campo de concentración de Lavacolla. Ti imaxínate para un médico o que ten que ser non poder darlle medicamentos aos enfermos. El vía cousas terribles pero non podía curalos, e ainda así levaba agochados nos petos da bata calmantes para os que máis sufrían. El nunca quixo recordar a guerra, con nós endexamais falaba diso.
Coñecía todo o que conta el nos diarios?
Descubrín moitas cousas. Rematada a guerra, a el sácanlle o pasaporte porque era republicano, aínda que el loitase no bando nacional, e prohíbenlle falar en público e publicar obras, unha prohibición que chegou aos anos 50. E fíxate que nos diarios nin sequera se queixaba moito diso, porque di que ese silencio forzoso lle axudou a traballar máis, a formarse mellor. Sempre sacaba o lado positivo das cousas, sempre, é unha das claves da súa personalidade, aínda que era uha persoa contradictoria. Nos diarios el mesmo se define como ‘frenético’, como ‘persoa demente, que quere facer as cousas xa’. Os que o coñecíamos xa sabemos que era así. Pero tamén que era alguén moi tolerante. Se outra persoa facía algo mal ou que non lle gustaba, o primeiro que facía era preguntar por que e empatizar. O que si lle molestaba moito da xente é a indecisión e a pasividade, el creía que sempre tiñas que facer cousas, aínda que te equivocaras.
Era consciente de todas esas dificultades que pasou?
Eu sabía que despois da guerra tivera problemas, pero non que durasen tanto no tempo. Nacín no 42, de nena non era consciente de nada disto, e meu pai sempre nos ocultou as súas dificultades e mesmo certas cousas que facía, como escoitar a Radio Pirenaica e a BBC, prohibidas no momento.
Cal cre que pode ser a súa faceta máis descoñecida que a xente vai descubrir agora?
O seu filocomunismo. Durante moitos anos estivo fascinado polo comunismo e os seus valores de igualdade. De feito, chegou a ocultar na súa casa a un obreiro comunista que estaba perseguido polas autoridades franquistas, algo que nós descoñecíamos. A partir dos 80, coa súa vida política en democracia, xa todo o que dixo é ben sabido e coñecido, pero estas cousas que fixo moito antes eran inéditas.
Din que participou naquel plan para asasinar a Franco en Galicia. É certo?
Si. Viña organizado polos comunistas de Madrid, que pediron axuda aquí. Ramón Baltar, maior que o meu pai, era quen despertaba máis seguridade para o partido comunista, pero os dous, que foron moi amigos, axudaron moito á xente perseguida. Cando prantexaron aquel plan (a Operación Termópilas, un plan do PCE para abatir ao ditador mentres viaxaba en coche ao pazo de Meirás; a idea era atentar á altura de Ordes), que menciona nos seus diarios e se organizou en Madrid sabendo que Franco veraneaba aquí todos os anos, meu pai di que chegou a ir co coche varias veces á zona para ver onde se podería levar a cabo o atentado. Sorprendeume ler iso, pero por outra parte podía esperalo porque meu pai non tivo unha traxectoria liñal, senón que foi cambiando de opinións e pareceres cos anos.
Que opinaría o seu pai da situación política actual?
É moito arriscarme dicir que podería pensar. Pero meu pai levaba moi mal, moi mal, moi mal as cuestións da extrema dereita. Moi moi mal. El coñeceu o fascismo, e o clima político que temos agora, aínda que a miña opinión non valga nada, tamén é demencial.
Como foi crecer cunha figura tan importante do galeguismo?
Eu estoulle moi agradecida porque me educou dunha maneira que naqueles anos era absolutamente distinta. Ensinoume cousas que nas escolas non. E sempre me apoiou: dicía que o importante era que tomase as miñas propias decisións, nunca me dixo o que tiña que facer. Educoume en plena libertade, pero con responsabilidade. Con gran escándalo da familia materna, que pensaba que aquilo sería o meu fin (ri).