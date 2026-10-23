Rego ve "perfectamente legítima" la protesta "pacífica" en A Coruña contra Vox, partido "reaccionario y antidemocrático"

Un momento de la protesta contra Vox en María Pita Quintana

El diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, ha trasladado su apoyo a la "firmeza" de Galiza Nova y ha defendido la protesta "perfectamente legítima" del miércoles contra Vox, un partido "reaccionario y antidemocrático".

En respuesta a preguntas de los medios durante un desayuno informativo en Vigo, Néstor Rego ha proclamado que "es perfectamente legítimo hacer lo que hizo la juventud del BNG, que es manifestarse pacíficamente contra un partido antidemocrático".

Así, el nacionalista ha recordado que los de Santiago Abascal llevaron en varias ocasiones a la Cortes el intento de ilegalizar a los partidos soberanistas. "No es un partido democrático, es un partido xenófobo, machista, que niega la violencia contra la mujeres, esparce odio, odia nuestra lengua, nuestra cultura y a nuestro país. Igual por eso tiene cero diputados por Galicia en el Congreso, cero en el Parlamento gallego y cero concejales en Galicia", ha proclamado.

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Por ello, ha insistido en defender el "derecho" de Galiza Nova de manifestarse contra Vox y ha apoyado la "firmeza" de la organización juvenil nacionalista.

Rego ha subrayado que "el BNG siempre opta por la vía política, pacífica y democrática", por eso ha señalado que no entiende las cargas policiales en A Coruña "antes" de que se hubiese producido alguna circunstancia que las pudiera justificar. "A partir de ahí hubo actuaciones que nos pueden gustar más o menos, pero lo que hizo la juventud del BNG fue una manifestación pacífica frente a un partido reaccionario y antidemocrático", ha reiterado.

Varias entidades han convocado siete concentraciones en Galicia "frente a la represión policial" por los disturbios ocurridos este miércoles en A Coruña.

Los disturbios comenzaron tras un acto del presidente de Vox, Santiago Abascal, en la plaza María Pita y se prolongaron hasta altas horas de la madrugada, primero con lanzamiento de objetos y cargas policiales; y después con fuego en numerosos contenedores por toda la ciudad y barricadas.

Múltiples entidades, entre ellas Galiza Nova -la organización juvenil del BNG que había llamado a la movilización del miércoles que derivó en los disturbios- han convocado nuevas concentraciones este domingo, a mediodía, "frente a la represión policial", con el apoyo del propio partido.

En A Coruña, Lugo, Ourense y Pontevedra será ante las sedes de las Subdelegaciones del Gobierno; en Ferrol será en la plaza Amada García; en Santiago de Compostela, en la plaza do Toural; y en Vigo, en la farola de Urzáiz.