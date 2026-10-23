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A Coruña

Pontón reitera que el BNG rechaza la violencia y lamenta las cargas en A Coruña "contra quien defiende pacíficamente derechos"

"Hay a quien le interesa que no se escuche la voz del BNG. Rechazamos cualquier tipo de violencia, creemos en la fuerza de la palabra, en la movilización pacífica"

Ep
23/10/2026 15:44
La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón (c), mantiene una reunión con responsables e investigadores durante la visita a la sede del Centro de Investigación Interuniversitaria de Paisaxes Atlánticas Culturais
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EFE
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La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha insistido en que los nacionalistas gallegos rechazan "cualquier tipo de violencia", al tiempo que ha lamentado que "un Gobierno de izquierdas ordenase cargas" este miércoles en A Coruña, tras una protesta por un acto de Vox, contra personas que "defienden pacíficamente los derechos y libertades" frente a los que "quieren robar esos derechos y libertades".

La visita se produce en un ambiente de tensión política, después de que apareciesen pintadas con referencias a Vox y símbolos políticos en las terrazas de la plaza.

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"Hay a quien le interesa que no se escuche la voz del BNG. Rechazamos cualquier tipo de violencia, creemos en la fuerza de la palabra, en la movilización pacífica y en el derecho de las personas a manifestar en las calles su oposición a una extrema derecha que nos quiere llevar hacia atrás", ha proclamado la líder del Bloque a preguntas de los medios este viernes.

De este modo, Pontón ha vuelto a exigir responsabilidades al Gobierno porque, a su juicio, "es muy grave" que un Ejecutivo "de izquierdas" ordene cargas contra "miles de personas que defienden pacíficamente derechos y libertades".

Así, ha insistido en que "el 99,9%" de las personas que participaron en la concentración del miércoles en la ciudad herculina lo hizo "defendiendo pacíficamente sus ideas" y que las cargas policiales fueron "brutales". "Pensamos que es una acción por parte del Gobierno central que no es de recibo", ha aseverado.

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