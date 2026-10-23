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A Coruña

Olas de más de cinco metros de altura llegan al Paseo Marítimo de A Coruña

El temporal 'Austen' se dejó notar en las playas

Noela Rey Méndez
Noela Rey Méndez
23/10/2026 15:25
La primera alerta naranja de esta temporada otoñal dejó imágenes de grandes olas en las playas de la ciudad y de personas que arriesgaron su integridad para acercarse al mar
La primera alerta naranja de esta temporada otoñal dejó imágenes de grandes olas en las playas de la ciudad y de personas que arriesgaron su integridad para acercarse al mar
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La que es la primera alerta naranja de esta temporada de otoño de 2026 está cumpliendo con las previsiones. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) había puesto en aviso el litoral de A Coruña por olas que podían llegar hasta los siete metros de altura y hasta el mediodía el oleaje impulsado por el temporal 'Austen' ya había superado los cinco metros y el agua había tocado el Paseo Marítimo.

Oleaje en las playas de A Coruña

Alerta naranja en A Coruña por olas de hasta siete metros

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Sin la protección todavía de la duna, las playas de A Coruña sufrieron los golpes del oleaje, que durante toda la mañana superó los cinco metros de altura en el mar. Sumada esta altura a la pleamar de las tres de la tarde, la situación dejó los arenales casi engullidos por el agua, que también llegó a zonas del Paseo Marítimo, sobre todo en la zona de Las Esclavas y el Orzán.

Labores de reconstrucción de la duna en Riazor,

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La espectacularidad de las olas también volvió a dejar imágenes de numerosas personas acercándose más de lo debido al agua en medio de un temporal marítimo, mientras que en la playa algunos habituales se resistieron a aplazar su tradicional baño diario y otros tuvieron que escapar a la carrera con la ropa en la mano para no que no se mojase.

Galería

Las fotos de la primera alerta naranja del otoño en A Coruña

La primera alerta naranja de esta temporada otoñal dejó imágenes de grandes olas en las playas de la ciudad y de personas que arriesgaron su integridad para acercarse al marVer más imágenes

Mientras la playa del Matadero desaparecía casi por completo con la llegada del oleaje más alto de la pleamar, en el Orzán ya se formaban las típicas 'lagunas' que deja el agua al acercarse a la parte más cercana al muro del Paseo Marítimo.

Barcos fondeados en la ría de Sada por el temporal

Una decena de barcos llena la ría de Sada para refugiarse del temporal

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La alerta naranja continuará activada hasta las ocho de la tarde, cuando pasará a ser amarilla hasta la medianoche.

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