Nordés Club Empresarial distinguirá la excelencia de las empresas gallegas con la primera edición de sus Premios

Edificio del Palacio de la Ópera Patricia G. Fraga

Nordés Club Empresarial comienza la cuenta atrás para la primera edición de sus Premios, que se celebrarán el próximo miércoles, 28 de octubre, en el Palacio de la Ópera, en A Coruña. La gala, promovida con motivo del quinto aniversario del Club, nace con vocación de convertirse en un punto de referencia para quienes impulsan el desarrollo económico, la innovación, la generación de empleo y el progreso social en Galicia.

El evento reunirá a representantes institucionales, miembros del ecosistema Nordés y profesionales del tejido empresarial gallego en un evento dedicado a poner en valor su trabajo y dedicación.

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El acto comenzará a las 20:00 horas. A las 20:15 horas la presidenta de Nordés Club Empresarial, Ángeles Ríos, dará la bienvenida a todas las personas asistentes, abriendo de manera oficial la gala, que continuará con la proyección de un vídeo conmemorativo de la historia de la entidad.

A continuación, a las 20:30 horas, tendrá lugar la entrega de los cinco galardones de esta primera edición: Innovación, Impacto, Proyecto Emergente, Trayectoria Empresarial y Premio de Honor, con las que se busca reflejar distintas formas de contribuir al desarrollo del tejido empresarial gallego.

La programación incluirá también una actuación musical a cargo de un cuarteto de la Orquesta Sinfónica de Galicia, prevista para las 21:15 horas. A las 21:30 horas dará comienzo un cóctel en el que las personas asistentes podrán compartir impresiones, favoreciendo el encuentro entre profesionales de distintos sectores. La finalización del evento está prevista para las 23:00 horas.