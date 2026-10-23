Misión imposible en A Coruña: encontrar un bar en el que cenar y ver el Dépor o el Clásico

Bellini, con la pantalla gigante exterior durante el Mundial German Barreiros

Aquellos que se bajaron del carro del fútbol en su local de hostelería empiezan a plantearse nuevamente la posibilidad de ofrecer los partidos, después de un año en el que la relación entre el deporte rey y los bares se ha hecho tan estrecha como antaño. Fue evidente durante las jornadas previas al ascenso del Dépor, cuando se batieron récords de facturación y de venta de cerveza, pero también en el último Mundial, ya fuera para los partidos de España o de selecciones tan aleatorias como México o Sudáfrica.

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Lo cierto es que los ingleses tienen su pub culture, dentro de la cual el fútbol es un pilar fundamental, pero eso de abrazarse a un desconocido para celebrar un gol o protestar una decisión es también muy coruñés. Y así será otra vez tanto el sábado como el domingo, cuando desde las 21.00 horas se jueguen dos de los partidos del año. Este sábado el Dépor visita al Atlético de Madrid, y el siguiente día se cerrará un gran fin de semana con el Clásico Barça-Madrid. Encontrar sitio para picar algo y disfrutar del encuentro está muy complicado. De hecho, los empresarios se han 'armado' de trabajadores en vista de la demanda.

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El Showroom de Torreiro, con sus pantallas gigantes y su puente entre el copeo de tarde y la primera ronda de la noche estará a tope. Su dueño, Óscar Cambón, recibe como agua de mayo un calendario propicio, que adelantará una semana la bendición de Halloween. “Nos ha llamado muchísima gente para reservar y estamos 'sold out', puede quedar algún sitio de pie”, dice. “Vendrán al fútbol y se quedarán para las copas, por eso tendremos también un equipazo de profesionales”, añade.

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Por su parte, Pablo Breen, de The Breen's Tavern, recuerda que en su local no se admiten reservas (tampoco pago por separado), pero trabaja con la que se le viene encima: “Tendremos hasta 10 trabajadores para atender a toda la afluencia de público”. Muy cerquita, David Jaén de Marty apunta: “Solo se podrá ver el fútbol pasando frío fuera de la pecera, allí está lleno”.

Ya en los barrios, el enorme aforo de Bellini de Elviña ha provocado que la propiedad recupere contrarreloj la pantalla gigante para el exterior, con permiso del buen tiempo. Por su parte, Juan Rodríguez, del Mundial 82 (Sagrada Familia) y Dino's (plaza de España) pronostica: “Tendremos mucha gente para el Dépor, igual que para el Clásico. Va a ser un fin de semana muy 'guapo', a pesar de que la gente está 'pelada' de pasta”.