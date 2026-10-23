Mikel Santiago | "Escribir es ser un prestidigitador, buscar siempre el próximo gran truco que consiga atraer las miradas"

Mikel Santiago, con Pedro Feijóo, en la librería Lume Javier Alborés

El escritor Mikel Santiago inundó las librerías de media España a finales del año pasado con ‘La chica del lago’. Nuevo thriller de su trayectoria en el que, además, ha volcado años de experiencia en un mundo editorial que, asegura, obliga a los escritores a comportarse como “prestidigitadores”, buscando nuevas formas de sorprender al lector. Una de ellas, a través de la música, la pudieron comprobar de primera mano los coruñeses esta semana en la librería Lume, en una presentación en la que le acompañó Pedro Feijóo.

¿Cómo define esta nueva novela? ¿Es muy diferente a otras que ha escrito?

Diría que sí. Tiene desde luego las claves de otras novelas que he publicado: una pequeña comunidad, un personaje protagonista muy marcado, en este caso una escritora, que habla en primera persona... Es una gran historia de personaje, pero quizá es cierto que ‘La chica del lago’, en esa especie de equilibrio entre el enigma, la acción y la historia del personaje, la faceta dramática, cae mucho más que otras en este último lado, en explorar a una escritora best seller que lleva una vida parecida a la que llevo yo, de giras promocionales y mucha actividad. Justo el comienzo del misterio, el arranque de todo, viene a interrumpir una de sus giras. Es una buena novela para iniciarse en mi mundo porque comparte características con otras, y que creo además que está funcionando bien entre el público general, gente que quizá no está avezada al thriller o al género negro, porque no deja de ser una historia de una chica que se enfrenta a un desafío, sí, pero que también tiene una situación vital que les va a interesar, que van a querer saber cómo resuelve sus conflictos.

¿Hay algo más de usted en esta novela, al hablar tanto del mundo editorial?

Sí, claro. Yo siempre le doy algo mío a los personajes, pero en este caso le he dado mucho. Llevo diez años publicando novelas, viviendo en este mundo de forma profesional, y me apetecía volcar eso, aportar mi visión entre bambalinas de cómo son y suceden las cosas aquí, de cómo es la relación de un escritor con sus escritores. Me parecía un material muy divertido que dar a Quintana (la protagonista). Y luego es que ella es una persona de mi edad, con una serie de situaciones parecidas a las que me han pasado a mí: pierde a sus padres, no sabe qué hacer en un determinado momento de su vida adulta en que no sabe si ha quemado una etapa, en su caso en Madrid buscando una fortuna que ha encontrado, y si debe seguir allí. Está en un momento clave de su vida, de pensar qué tiene que hacer, si quiere volver al pueblo del que renegaba tanto cuando era joven pero que ahora ve con otros ojos, al relacionarlo con una sencillez de la vida que cree que ha perdido.

¿Presiona más al escritor un género como el thriller, que obliga a pensar en situaciones cada vez más originales?

Bueno, yo creo que escribo novelas de misterio, thrillers, pero también sobre cosas que me interesan más allá del puro género. Está todo visto y contado, eso es así, y cuando publicas novelas de cierto éxito y la expectativa es que tengas una nueva cada año y medio o dos años tienes el continuo desafío de pensar ‘y ahora qué, por dónde salgo’, de pensar en cómo atraes al lector. Siempre digo que escribir es tener una vida un poco de prestidigitador, de estar buscando siempre el próximo gran truco que consiga atraer las miradas. Pero creo que un novelista no puede vivir solo de eso, debe poner también corazón a las historias, en el sentido de que los personajes deben ser el foco que arrastre al lector. Como en cualquier novela narrativa, debe ser el personaje y la situación lo que enganchen. Por eso no veo vías de agotamiento en el género, mientras haya cosas que contar. Los escritores nos exponemos, mismamente cuando viajamos, y te acaban sucediendo cosas o anécdotas que pueden terminar en novela.

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¿Ayuda en ese proceso empaparse de otras historias o novelas? ¿Ha inspirado alguna especialmente esta novela?

Desde luego. ‘La chica del lago’ tiene muchas influencias del cine, de películas como ‘Beautiful Girls’, una de mis favoritas, que es una historia sobre unas chicas que regresan a su pueblo. También tiene algo de ‘Twin Peaks’, con el tema de la chica que muere y su diario. También la música ayuda. Tom Petty tenía aquella canción de ‘Mary Jane’s Last Dance’, que yo menciono en el libro, que va de una chica que llega de la gran ciudad al pueblo y lo revoluciona todo. Encuentro referentes en muchas cosas: también los juegos de rol, que me gustan mucho, me dan ideas. Y después la vida real, los hechos, historias y personajes que me rodean. Todo eso se junta y surge esa especie de huertita bien abonada de donde surgen las historias.

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Lleva casi un año en el mercado. ¿Cómo ha sido la acogida?

La sacamos para la campaña de navidad del año pasado y lo hizo muy bien frente a los titanes internacionales que suelen salir por esas fechas. Conseguí que se hiciera un hueco, y parece que es lo que se llama un long seller, que sigue vendiendo y ha calado en los lectores, que la siguen recomendando. Un indicador muy claro suele ser las listas de préstamo de las bibliotecas: y ‘La chica del lago’ se presta un montón, con lo que creo que ha conseguido traspasar el efecto novedad y le quedarán unos buenos años de vida.

¿Cansa esa 'vida en la carretera'? ¿O agradece visitar sitios nuevos en las presentaciones?

A mí me encanta girar por el norte, me siento muy conectado, como vasco, con los gallegos, cántabros y asturianos. Tenemos una manera muy parecida de ver la vida, y me parece que es como si no me moviera mucho de Bilbao. Por no hablar de un atractivo que tiene Galicia que no tengo por qué ocultar, y es que siempre que vengo como muy bien (ríe). Acercarme a otros lugares me encanta, me gusta descubrir ciudades y ver qué me dicen los lectores de allí.

En Lume presenta con un formato poco habitual, acompañado por Pedro Feijóo y con guitarras para acompañar con música

Sí. Yo es que soy músico además de escritor, toqué en bandas durante muchos años, y siempre me ha parecido que las presentaciones literarias deben tener también ese punto de entretenimiento, que no sean aburridas. En el caso de las novelas de misterio, además, las presentaciones suelen acabar muy rápido, porque no puedes contar demasiado, y creo que hay un público hoy en día, que va a presentaciones, y quiere divertirse, pasar un rato agradable, y les gustan las sorpresas. Como tenemos a Pedro Feijóo, que es músico, y yo viajo también con otro músico, vamos a hacer un pequeño montaje musical, charlando y maridando la presentación con temas que tienen que ver con la novela. Es muy divertido el concepto, y así se pasan más rápido las presentaciones.