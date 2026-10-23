Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

La Sagrada Familia se prepara para una tarde de miedo y diversión con su primera ruta de Samaín

Será el 30 de octubre a partir de las 16.30 horas e incluirá un sorteo de regalos

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
23/10/2026 12:26
Fiesta de Halloween en la Torre
Imagen de una ruta de Samaín por la ciudad el pasado año
Javier Alborés
beowner620V2
COLIMA 620v2
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

La Sagrada Familia quiere celebrar el Samaín por todo lo alto, con la participación de los vecinos y la implicación de los comercios que día a día trabajan por y para el barrio. Con este objetivo, el próximo 30 de octubre, la Asociación de Vecinos y Comerciantes de la Sagrada Familia organiza la primera ruta de Samaín por el barrio, una iniciativa pensada para que pequeños y mayores gocen de una jornada diferente, llena de diversión, sustos y mucho ambiente vecinal. 

La actividad convertirá las calles de barrio en un espacio de encuentro alrededor de una de las celebraciones más arraigadas de la cultura gallega, combinando tradición, diversión y participación ciudadana en un ambiente marcado por la creatividad y el espíritu del Samaín. 

Con esta primera ruta, la Asociación de Vecinos y Comerciantes de la Sagrada Familia busca algo más que organizar una fiesta: quiere sacar la gente a la calle, crear momentos para compartir y demostrar que los barrios tienen vida cuando sus habitantes participan y se implica, además de apostar por una nueva actividad que aspira a consolidarse como una cita destacada en el calendario festivo del barrio. 

Desde la organización animan a todos los vecinos a participar en esta primera edición y a contribuir a que ese día sea una jornada especial para el barrio. 

La ruta empezará a las 16.30 horas en el local de la Asociación de Vecinos y Comerciantes de la Sagrada Familia. Allí se podrá recoger la cartilla, plano y una bolsa, material que se necesitará para poder visitar todos los comercios colaboradores y conseguir todas y cada una de las etiquetas que se deben pegar en la cartilla. 

Así, se podrá visitar la calle Belén, una calle de miedo o coger fuerzas con un chocolate con churros en el centro social, para antes de las 21.00 horas entregar la cartilla de nuevo en el local de la asociación. A partir de entonces se procederá al sorteo de un regalo entre todas las cartillas cubiertas con las etiquetas de los comercios participantes.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

La alcaldesa, Inés Rey, este viernes

Inés Rey exige a la Xunta que transfiera "de inmediato" los 10,2 millones de euros por ser zona tensionada a A Coruña y Santiago
Lara Fernández
Recreación de cómo quedarán las sendas peatonales y ciclistas en Alfonso Molina tras la reforma

Así serán las sendas peatonales y ciclistas de Alfonso Molina
Redacción
La visita se produce en un ambiente de tensión política, después de que apareciesen pintadas con referencias a Vox y símbolos políticos en las terrazas de la plaza.

Vox se querella contra el delegado del Gobierno en Galicia por autorizar la manifestación de A Coruña
Redacción
Dos vacas en un parque eólico

La OMS ve poco probable que el primer caso de shamonda en humanos se extienda
EFE