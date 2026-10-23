Imagen de una ruta de Samaín por la ciudad el pasado año Javier Alborés

La Sagrada Familia quiere celebrar el Samaín por todo lo alto, con la participación de los vecinos y la implicación de los comercios que día a día trabajan por y para el barrio. Con este objetivo, el próximo 30 de octubre, la Asociación de Vecinos y Comerciantes de la Sagrada Familia organiza la primera ruta de Samaín por el barrio, una iniciativa pensada para que pequeños y mayores gocen de una jornada diferente, llena de diversión, sustos y mucho ambiente vecinal.

La actividad convertirá las calles de barrio en un espacio de encuentro alrededor de una de las celebraciones más arraigadas de la cultura gallega, combinando tradición, diversión y participación ciudadana en un ambiente marcado por la creatividad y el espíritu del Samaín.

Con esta primera ruta, la Asociación de Vecinos y Comerciantes de la Sagrada Familia busca algo más que organizar una fiesta: quiere sacar la gente a la calle, crear momentos para compartir y demostrar que los barrios tienen vida cuando sus habitantes participan y se implica, además de apostar por una nueva actividad que aspira a consolidarse como una cita destacada en el calendario festivo del barrio.

Desde la organización animan a todos los vecinos a participar en esta primera edición y a contribuir a que ese día sea una jornada especial para el barrio.

La ruta empezará a las 16.30 horas en el local de la Asociación de Vecinos y Comerciantes de la Sagrada Familia. Allí se podrá recoger la cartilla, plano y una bolsa, material que se necesitará para poder visitar todos los comercios colaboradores y conseguir todas y cada una de las etiquetas que se deben pegar en la cartilla.

Así, se podrá visitar la calle Belén, una calle de miedo o coger fuerzas con un chocolate con churros en el centro social, para antes de las 21.00 horas entregar la cartilla de nuevo en el local de la asociación. A partir de entonces se procederá al sorteo de un regalo entre todas las cartillas cubiertas con las etiquetas de los comercios participantes.