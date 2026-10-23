La Sagrada Familia se prepara para una tarde de miedo y diversión con su primera ruta de Samaín
Será el 30 de octubre a partir de las 16.30 horas e incluirá un sorteo de regalos
La Sagrada Familia quiere celebrar el Samaín por todo lo alto, con la participación de los vecinos y la implicación de los comercios que día a día trabajan por y para el barrio. Con este objetivo, el próximo 30 de octubre, la Asociación de Vecinos y Comerciantes de la Sagrada Familia organiza la primera ruta de Samaín por el barrio, una iniciativa pensada para que pequeños y mayores gocen de una jornada diferente, llena de diversión, sustos y mucho ambiente vecinal.
La actividad convertirá las calles de barrio en un espacio de encuentro alrededor de una de las celebraciones más arraigadas de la cultura gallega, combinando tradición, diversión y participación ciudadana en un ambiente marcado por la creatividad y el espíritu del Samaín.
Con esta primera ruta, la Asociación de Vecinos y Comerciantes de la Sagrada Familia busca algo más que organizar una fiesta: quiere sacar la gente a la calle, crear momentos para compartir y demostrar que los barrios tienen vida cuando sus habitantes participan y se implica, además de apostar por una nueva actividad que aspira a consolidarse como una cita destacada en el calendario festivo del barrio.
Desde la organización animan a todos los vecinos a participar en esta primera edición y a contribuir a que ese día sea una jornada especial para el barrio.
La ruta empezará a las 16.30 horas en el local de la Asociación de Vecinos y Comerciantes de la Sagrada Familia. Allí se podrá recoger la cartilla, plano y una bolsa, material que se necesitará para poder visitar todos los comercios colaboradores y conseguir todas y cada una de las etiquetas que se deben pegar en la cartilla.
Así, se podrá visitar la calle Belén, una calle de miedo o coger fuerzas con un chocolate con churros en el centro social, para antes de las 21.00 horas entregar la cartilla de nuevo en el local de la asociación. A partir de entonces se procederá al sorteo de un regalo entre todas las cartillas cubiertas con las etiquetas de los comercios participantes.