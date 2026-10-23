La relación entre el periodismo y la literatura, hilo conductor del ciclo Voces da narrativa de la RAG

Los participantes esta tarde en el ciclo Voces da narrativa Patricia G. Fraga

La fructífera relación entre periodismo y literatura fue protagonista esta tarde de la cuarta edición de Voces da narrativa, ciclo con el que la Real Academia Galega (RAG) reunió a diversos escritores en la Fundación Luis Seoane para compartir impresiones sobre el oficio de escribir. El acto, celebrado a las 18.30 horas, contó con nombres como Diego Ameixeiras, Lara Dopazo y Marga Tojo, moderados por la directora de la sección literaria de la RAG, Marilar Aleixandre, y la también escritora Antía Yáñez.

El evento también contó con apoyo del Ayuntamiento. Según expresó la RAG, se escogió este tema de conversación coincidiendo con que este año la homenajeada en las Letras Galegas fuese Begoña Caamaño, periodista de profesión que se estrenó como novelista en 2009 con ‘Circe ou o pracer do azul’.

Así, Ameixeiras abordó en su intervención el columnismo literario en la prensa diaria. Dopazo se centró en las diferencias entre periodismo y literatura. Y Tojo reflexionó sobre cómo los relatos literarios y mediáticos representan la violencia sexual a través de personajes que ayudan a conformar la fascinación por los ‘monstruos’.

El evento, además, contó con una actuación musical de Felisa Segade. La presencia de la panderetista y cantareira en la jornada reforzó la consideración de la tradición oral como parte de la literatura gallega, comentó Aleixandre, que recordó la poesía oral popular fue el eje de las Letras Galegas de 2025, personificada en figuras como Rosa Casás.