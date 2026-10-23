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A Coruña

La nueva taberna madrileña de A Coruña paraliza el barrio de Os Mallos

La reinvención del primer Takontento, ahora La Carolina, se convirtió en el acontecimiento de la semana

Guillermo Parga
Guillermo Parga
23/10/2026 21:42
El staff de La Carolina, con sus pinchos
El staff de La Carolina, con sus pinchos; en el centro, la dueña, Marialis Bracamonte
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El tortazo de oscuridad que se lleva uno al pasar de la ronda de Outeiro a Capitán Juan Varela quedó en esta ocasión iluminado por un haz de luz con brillo propio. Allí nacía este viernes el nuevo proyecto de la prolífica empresaria Marialis Bracamonte, madre de Takontento, Qbanos, La Llorona y Lieu. En esta ocasión, la venezolana decidió dar por cerrado el ciclo de cuatro años de los tacos para embarcarse en una curiosa aventura: una taberna madrileña al estilo clásico, donde los pinchos dejen sin espacio la barra y en el que las cervezas y los menús encharquen las conversaciones. Y a juzgar por el pistoletazo de salida, ha vuelto a dar en el clavo.

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La reina de los tacos monta una taberna castiza en A Coruña

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Con una reforma exprés y un espacio sumamente pequeño, era evidente que el coqueto espacio del número 38 de Capitán Juan Varela aún tiene mucho de su anterior uso y enfoque. Es algo así como un disco tributo: una reformulación del concepto, con una base idéntica. Cuelgan de las paredes cuadros y tapices con en honor a los locales hermanos del grupo, y el colorido también inspira una tasca mexicana. Pero ahora mismo 'estamos' en la calle Huertas sin salir de Os Mallos. El éxito de Takontento ha jugado a favor de La Carolina, como así se llama el nuevo proyecto: decenas y decenas de vecinos abarrotaron desde primera hora el establecimiento, hasta el punto de que hubo codazos propios del Sevilla de Caparrós para hacerse con un pincho. O con una simple cerveza. Los más madrugadores coparon las mesas de la terraza y las mesas altas pegadas a la pared. Y de ahí no se movieron. Sabían que habría fiesta y que el espacio estaba más que cotizado.

Inauguración de La Carolina
Inauguración de La Carolina
Patricia G. Fraga

Tal y como había advertido la dueña, los pinchos cubren la barra a lo largo. Los hubo de exposición y de degustación. Porque la propiedad sabe de la calidad y lo atractivo de lo que ofrece. Es como en las ferias gastronómicas: producto sin salida comercial, solo para presentarse y hacer la boca agua. Pese a ser una inauguración, La Carolina funcionó con la cocina a pleno rendimiento y la carta absolutamente disponible. Y es ahí donde viene lo jugoso: entrantes a base de gildas, tortilla de la case, brioche de carrillera melosa, secreto o roast beef, aparte de croquetas de jamón o rabo de toro. Tapeo con aceitunas aliñadas, anchoas del Cantábrico, ensaladilla de gambón, bravas, berenjenas crujientes o lágrimas de pollo. Y tablas para llevar el centro de la mesa y compartir: de chicharrones de chipirón, de torrezno, de panceta melosa o degustación ibérica, entre otros. Y todo ello acompañado del músico local José Brea, uno de los preferidos de las sesiones de bar y que completó una inauguración de ensueño. Y masiva.

Inauguración de La Carolina
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Patricia G. Fraga
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