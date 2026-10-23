La fábrica de patatas fritas de Bonilla a la Vista dispara sus beneficios casi un 900%

Fábrica de patatas fritas de Bonilla a la Vista Quintana

Las cuentas anuales presentadas por Bonilla a la Vista en el Registro Mercantil incorporan una importante sorpresa positiva. La fábrica de patatas fritas ubicada en el polígono de Sabón (Arteixo), gestionada a través de la sociedad mercantil Epagal, registró un beneficio neto de 408.143 euros durante el ejercicio de 2025, frente a los 41.546 euros del 2024. Esto supone una subida del 882%.

Las ventas contabilizadas por la compañía también siguieron la senda alcista, ya que pasaron de 5,37 a 5,83 millones de euros. A pesar de haber subido su cifra de negocios, el coste por aprovisionamientos (operaciones que realiza una empresa para adquirir, almacenar y gestionar las materias primas, mercancías o servicios) disminuyó de forma notable, lo que significa que la empresa redujo los gastos necesarios para producir, lo que aumentó de inmediato su margen.

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Los gastos de personal se mantuvieron en líneas muy similares a otros ejercicios, lo que permitió que una mayor parte de los ingresos se transformara en beneficio neto.

El informe de gestión presentado ante el Registro Mercantil explica que la actividad de Epagal consiste en la "fabricación y comercialización de artículos alimenticios", ya sea bajo su condición de "frescos, cocinados, precocinados, congelados o bajo otra fórmula cualquiera". En concreto, se centra en patatas fritas y churros.

Estructura

La actividad de Bonilla a la Vista se reparte entre dos líneas de negocio: la fábrica de patatas fritas (que ha registrado estas cifras positivas), administrada por Epagal; mientras que las churrerías de la ciudad están bajo el control de la firma Bonilla e Hijos.

Este grupo empresarial nació en Ferrol en el año 1932 de la mano de Salvador Bonilla, cuando abrió una primera churrería. En 1949, se trasladó, junto su esposa y sus hijos, a la vecina A Coruña, donde inauguró una nuevo local en la céntrica calle Orzán.

Su factoría, inaugurada en 1988, produce aproximadamente 400 toneladas de patatas fritas al año, de las que cerca del 15% se exporta al extranjero ). Los meses con más demanda son junio, julio, agosto y septiembre.

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En estos últimos años, la empresa se ha centrado en el proceso de internacionalización. En la actualidad, el producto de Bonilla a la Vista se vende en un total de 23 países (España, Alemania, Andorra, Australia, Bahamas, Bélgica, Canadá, Saint Martin, Corea del Sur, Estonia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Japón, Países Bajos, Panamá, Polonia, Portugal, Reino Unido, Suiza, Taiwan y Estados Unidos).

El responsable de la compañía, Fernando Bonilla, explicó a este diario durante este año, que los países que más demandan las patatas fritas son Australia, Reino Unido y Estados Unidos. Además, indicó que el primer mercado fuera de España al que llegó Bonilla a la Vista fue Japón hace unos 20 años. “Fue el primer país. Nos vieron en una exposición en Barcelona y nos pidieron 3.000 latas”, detalló.

Como novedad introducida en los últimos años, a la tradicional lata de medio kilo de patatas fritas se ha sumado un nuevo formato, de 275 gramos, que se suma a la familia de bolsas de 300, 150, 50 y 30 gramos.