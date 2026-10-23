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A Coruña

La duna volverá el lunes 26 de octubre a Riazor para proteger el Paseo Marítimo de los temporales

La intervención permitirá levantar un muro de arena de más de dos metros

Ep
23/10/2026 13:35
Labores de reconstrucción de la duna en Riazor,
Una de las reconstrucciones a las que se sometió la pasada temporada la duna
JAVIER ALBORÉS
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El Ayuntamiento de A Coruña iniciará el próximo lunes, día 26, los trabajos de construcción de la duna de protección de la playa de Riazor. Se trata de una actuación preventiva que se realiza anualmente para minimizar los efectos de los temporales costeros sobre el Paseo Marítimo durante los meses de invierno.

Según informa, la intervención se desarrollará a lo largo de la próxima semana y consistirá en el levantamiento de una barrera natural de arena de más de dos metros de altura.

La erosión de la duna de Riazor se controlará mediante cámaras

Más información

Esta actuación, explica, forma parte de las labores habituales de mantenimiento y protección del litoral que desarrolla el consistorio. Los trabajos serán ejecutados con maquinaria especializada, que desplazará y acumulará la arena desde la línea de orilla hacia la zona próxima al muro del paseo.

Posteriormente, los operarios procederán al modelado y compactación del sedimento para "configurar una estructura en forma de talud estable, capaz de absorber parte de la energía de las olas y reducir su impacto sobre el Paseo Marítimo".

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