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A Coruña

La alcaldesa de A Coruña tacha de “decisión unilateral” de la Xunta la fecha de apertura de la estación de buses

“¿Cuál es el objetivo? ¿Que haya colapsos?”, dice, tras no tener “respuesta” a propuestas municipales

Lara Fernández
Lara Fernández
23/10/2026 18:43
Fachada de la nueva estación de autobuses en A Coruña
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Lo que debería ser “una buena noticia” para A Coruña, según reconoció ayer la alcaldesa, Inés Rey, se ha convertido en lo que muchos denominarían un ‘culebrón’. La Xunta anunció esta semana la fecha de apertura de la nueva estación de autobuses en el nuevo edificio de la intermodal. Y lo hizo, en palabras de la regidora, “unilateralmente”.

La alcaldesa señaló este viernes, en ‘Cita en María Pita’, que el Gobierno municipal conoció esta decisión, así como las rutas definitivas, por los medios de comunicación. Todo ello sin trasladar al Ayuntamiento la información necesaria para preparar las modificaciones de movilidad que conlleva. “Nosotros nos enteramos por la prensa y dijimos: ‘Oye, igual era bueno que nos mandaseis la información, y nos la mandan el mismo día por registro, igual que las rutas definitivas’”, dijo.

De esta forma, la regidora se preguntó: “¿Cómo vamos a preparar nosotros las rutas, el plan de movilidad, si nos enteramos por la prensa de que ellos abren y ya está? ¿Cuál es el objetivo? ¿Que haya colapsos?”.

Inés Rey, además, indicó que el Ayuntamiento había trasladado al Gobierno autonómico sendas propuestas relativas a la modificación de paradas tras hablarlo con los vecinos y ser advertidos de posibles colapsos y problemas de tráfico.

Ante estas sugerencias, añadió, el Gobierno municipal todavía no ha obtenido “respuesta”. “¿De verdad se trabaja así? No se ha hablado con el Ayuntamiento, no se ha hablado con el Adif ni con nadie. Cambiar las paradas implica consecuencias. Es una buena noticia para la ciudad, ¿qué necesidad hay de esto?”, concluyó su intervención. 

El conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, explicó hace unos días que fueron “moitas as reunións” entre Xunta y Ayuntamiento para coordinar cómo será la entrada y salida de los buses en la nueva terminal ubicada en la avenida de A Sardiñeira. Por lo que, una vez adjudicada la gestión de la infraestructura a la concesionaria, procederían a abrirla “de forma inminente”.

Esto implica trasladar toda la operativa desde la actual estación de la calle Caballeros –que se despedirá más de medio siglo después de su puesta en marcha–, para la que Gobierno gallego y local todavía no tienen una postura común sobre su uso en el futuro.

Varias personas transitan junto a la actual estación de bus, que dejará de prestar servicio a partir del 3 de noviembre

La Xunta niega que ambas estaciones de bus vayan a operar al mismo tiempo

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