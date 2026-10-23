Inés Rey exige a la Xunta que transfiera "de inmediato" los 10,2 millones de euros por ser zona tensionada a A Coruña y Santiago

La alcaldesa, Inés Rey, en rueda de prensa Javier Alborés

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, volvió a exigir a la Xunta que transfiera "de inmediato" los fondos estatales destinados a las ciudades declaradas Zona Residencial de Mercado Tensionado, como es el caso de A Coruña y Santiago. El Gobierno central confirmó que estos dos municipios recibirán algo más de 10,2 millones de euros por ser zonas tensionadas, una cantidad superior a la inicialmente anunciada y que está destinada a promover el acceso a la vivienda.

La cuantía específica destinada para A Coruña será de siete millones de euros, previsiblemente. La normativa estatal fija que el ingreso lo reciban las comunidades autónomas, pero Rey reclamó este viernes, una vez más, que el Gobierno gallego transfiera dicha cuantía al Ayuntamiento según la reciba del ministerio.

"O Concello foi o que impulsou a declaración de zona tensionada, e o fixo coa oposición frontal da Xunta á aplicación da lei, e con moitos atrancos para a aplicación dunha medida, a de fixarlle topes aos prezos, que hoxe seguen negándose a aplicar sen desenvolver a parte autonómica da lei, algo que si están a facer noutras comunidades como Cataluña ou o País Vasco", indicó Rey.

La alcaldesa recordó que en la tramitación de la zona tensionada el Ayuntamiento presentó, porque "así tiña que facelo", un plan de vivienda con actuaciones en los próximos años para encontrar una salida que permite disponer de más vivienda públicar en alquiler. "Para poder materializar os ditos plans precisamos os fondos estatais previstos para as zonas tensionadas, o que non tería sentido sería que a Xunta se quedase con eses recursos cando xa dixo por activa e por pasiva que non está de acordo coa zona tensionada”, añadió la regidora. Rey, además, tachó a la Xunta de "torpedear" por un "boicot ideolóxico" la ley de Vivienda.