Hace 25 años | Emalcsa renueva la principal tubería de distribución de agua de la ciudad

Los operarios colocan una tubería de 240 metros de largo que permitirá llenar el depósito de Eirís Archivo El Ideal Gallego

Hace 25 años, en 2001, la empresa Emalcsa renovó la principal tubería que surtía de agua la ciudad; hace 50 años, en 1976, un yate con bandera americana fondeado en aguas del puerto deportivo estuvo a punto de estrellarse contra la escollera; hace 75 años, en 1951, el Ayuntamiento hizo entrega del local de la planta baja de la “Casa de las Cigarreras” y hace 100 años, en 1926, piden que se lleven a cabo obras para el saneamiento urgente en la ciudad.

Portada de El Ideal Gallego del 23 de octubre de 2001 Archivo El Ideal Gallego

Emalcsa renueva la principal tubería de distribución de agua de la ciudad

La cabecera de la distribución de agua en A Coruña se renueva. Una tubería de 240 metros de largo por uno de diámetro entrará en funcionamiento el próximo mes llevando el agua hasta el depósito de Eirís, que abastece a la ciudad. Emalcsa se ha visto obligada a modificar el trazado de esta conducción general porque impedía la instalación de una gasolinera en la zona. Tras tres años de tiras y aflojas las obras comenzaron esta semana y durarán unos quince días.

Por otro lado, una ruta alternativa que se situaría en un lateral del parque es la solución que los vecinos de Los Rosales plantean para evitar que los camiones de mercancías tengan que cruzar la plaza Elíptica y evitar así poner en peligro a los niños.

Portada de El Ideal Gallego del 23 de octubre de 1976 Archivo El Ideal Gallego

Un yate americano, a punto de estrellarse contra la escollera

Uno de los yates fondeados en aguas del puerto deportivo, de bandera norteamericana, que se hallaba sin hélice y que había arribado a La Coruña por no hallarse en condiciones de navegar normalmente, no se sabe si a causa de una falsa maniobra o que se le rompieron las amarras, lo cierto es que se fue contra la escollera del dique de abrigo “Barrié de la Maza”, junto a las instalaciones que allí posee la Escuela de Náutica. Los componentes de la Cruz Roja del mar evitaron que la embarcación se estrellara contra las rocas y quedase destrozada.

También una patrulla del 061, de la Jefatura Superior de Policía, cuando pasaba por la Dársena, a las tres de la madrugada, detuvo a dos jónvenes asturianos que hbían robado un coche.

Portada de El Ideal Gallego del 23 de octubre 1951 Archivo El Ideal Gallego

La planta baja de la “Casa de las Cigarreras” entregada al Ayuntamiento

Se hizo entrega al Ayuntamiento por las autoridades la planta baja del edificio de la Avenida de Fernández Latorre, conocido con el nombre de “Casas de las Cigarreras”, actualmente dedicada al Acuertelamiento y otros Servicios Militares.

Los nuevos locales que ocupaba con prioridad la Caja de Reclutas, serán dedicados a parque de ambulancias y a una clínica de urgencia, una vez se hallen debidamente acondicionados.

Asismismo se están ultimando los trámites oportunos, para que la totalidad del inmueble sea prontamente destinado a los servicios de policlínica municipal, como se tiene proyectado, habida cuenta que la Casa de Socorro de Santa Lucía desaparecerá en un futuro inmediato.

Portada de El Ideal Gallego del 23 de octubre de 1926 Archivo El Ideal Gallego

Piden saneamiento urgante en la ciudad de La Coruña

Alrededor de La Coruña, como sucede en otras capitales, existen diversos focos de infección que deben ser corregidos a la mayor brevedad posible, si es que el vecindario estima en algo la defensa de su salud. Comprendemos perfectamente que la costumbre de verlo todo tal como está, hace que nadie pida reformas de ninguna clase y que deben continuar las cosas en el mismo sitio, sin alteración, puesto que nuestros antepasados han vivido así y al parecer les fue bien con este modo de subsistir. Pero, acordándose uno de los preceptos higiénicos y de las emdidas aplicables para evitar el desarrollo de epidemias por causa del abandono de la más rigurosa limpieza y desinfección, cabe pensar si tales preocupaciones son sencillas teorías sin efecto.