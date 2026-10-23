El impresionante altar de muertos de A Coruña

Lola Ballesteros, responsable de Toloache, con el altar del local de la calle Marqués de Pontejos Carlota Blanco

Si existe una época propicia para convertir la visita a un restaurante mexicano en una experiencia plena esa esta semana. La mezcla cultural de la ciudad en la que nadie es forastero, y mucho menos su gastronomía, provoca que, en la víspera de Halloween, Samaín o Difuntos se vayan a unir dos de las más intensas formas de mirar a la muerte: la gallega y la mexicana. De esta última es ilustrativa la iniciativa del Toloache de Marqués de Pontejos, donde ya se puede disfrutar del altar de muertos, con todo el aprendizaje y tradición que esconde.

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La obra supera la altura de una persona estándar, pues representa los diferentes escalones que atraviesan "nuestros muertitos", como así dice la empresaria Lola Ballesteros, para regresar en estos días junto a los seres queridos. No ha escatimado en un solo detalle la responsable de Toloache, desde hace seis años en pleno centro de la ciudad, además de en Culleredo. "Es como una ofrenda que se le pone a esos muertitos que queremos que vengan a visitarnos, una ofrenda que se les hace", explica. "Como son ellos los que retornan, se les ponen cosas que les gustaban en vida, como puede una cerveza, un tequila o el propio pan de muertos con esencia de azahar", añade. Todos esos particulares, junto a fotografías de los que ya no están para Lola, pueblan el altar de Marqués de Pontejos. Sin embargo, la idea es hacer partícipes a los coruñeses de esta tradición. "Queremos que nuestros clientes también pongan sus fotografías", asevera.

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Aunque la creación es de por sí llamativa, y tanto el cine como la música han servido para normalizar y familiarizar con esa tradición, cobra mucho más interés explicado paso a paso: desde la flor de cempasúchil típica de esta época al incienso aromático. Además, el camino de flores sirve como guía para que el difunto regrese a través de los siete niveles del inframundo, hasta finalmente alcanzar el arco por el que los muertos pasan a nuestro mundo.

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Y todo ello iluminado por un camino de velas. Las calaveras de azúcar, disponibles en la carta de Toloache estos días, suelen tener el nombre de cada difunto. "En Galicia se ve como algo triste, aunque para nosotros es celebrar, recordar y honrar al muertito", comenta Ballesteros, quien ofrecerá en su carta otros manjares de estos días como el mole, los tamales y el pan de muerto. Además, el Día de Muertos, el 1 de noviembre, ha organizado una procesión mexicana entre el Obelisco y Toloache.