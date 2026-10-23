El castillo medieval a 45 minutos de A Coruña con entrada gratuita, visitas guiadas y una torre del homenaje que se puede subir entera

Castillo de Vimianzo Archivo El Ideal Gallego

A 45 minutos de A Coruña por la AC-552, en el corazón de la comarca de Soneira, se levanta uno de los pocos castillos medievales de Galicia que se pueden recorrer por dentro sin pagar entrada. El Castelo de Vimianzo tiene origen en el siglo XIV, perteneció a la poderosa familia de los Mariñas y hoy es propiedad de la Deputación da Coruña, que lo gestiona junto con el Concello.

La visita empieza en el foso y sigue por el patio de armas, la capilla, las caballerizas y la torre del homenaje, que se puede subir hasta arriba para ver la comarca entera desde las almenas. En su interior funciona además un museo etnográfico con piezas de encaje de bolillos, cerámica y aperos tradicionales de la zona.

Horario, precio y cómo llegar

La entrada es gratuita todo el año. En temporada baja el horario es de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.30 horas, y en temporada alta, del 1 de julio al 15 de septiembre, se amplía hasta las 20.30 horas por la tarde. Cierra los lunes y los días 1 de enero, 22 de mayo y 25 de diciembre, y la última admisión es siempre quince minutos antes del cierre.

Hay visitas guiadas gratuitas a las 11.00 y a las 19.00 horas, y en los domingos de julio, agosto y la primera quincena de septiembre se organizan visitas teatralizadas a las 12.15 y a las 16.45, con actores caracterizados que recrean la vida en el castillo. Los grupos de más de diez personas necesitan reserva previa por correo electrónico.

Un escenario que se llena de cultura fuera de temporada

Lo que distingue a Vimianzo de otros castillos gallegos es que no se queda vacío el resto del año. Cada verano acoge el Asalto ao Castelo, declarado Fiesta de Interés Turístico de Galicia, con música, teatro y gastronomía medieval, y en septiembre suma además un festival de literatura y oralidad que llena sus salas de contacontos y lecturas.

Para quien busca un plan de un día completo, el castillo se puede combinar con los batáns de Mosquetín, un conjunto de antiguos molinos hidráulicos a pocos minutos, también bajo gestión de la Deputación.

Qué llevar y qué evitar

El suelo del patio y de la torre es de piedra irregular, así que conviene calzado cómodo, sobre todo para subir la escalera de caracol de la torre del homenaje. No hay cafetería dentro del recinto, pero Vimianzo tiene varios bares en la plaza a menos de cinco minutos andando. En días de lluvia intensa, la visita a la torre puede restringirse por seguridad, y conviene llamar al teléfono de información antes de desplazarse si el pronóstico es malo.

Es, en definitiva, uno de los planes más baratos de la comarca: sin entrada que pagar, con aparcamiento gratuito junto al recinto y con una hora de coche de sobra para llegar desde cualquier punto del área metropolitana de A Coruña.

La gestión conjunta entre la Deputación y el Concello, formalizada de nuevo este año, garantiza además que el mantenimiento del edificio y de su programación cultural sigue asegurado a medio plazo, algo que no siempre ocurre con el patrimonio histórico de titularidad pequeña en Galicia. Para quien viaje con niños, el museo etnográfico del interior suele ser el punto que más engancha a los más pequeños, con piezas que se pueden observar de cerca y paneles explicativos pensados para un público familiar, y la propia estructura del castillo, con su foso y su puente, funciona como un juego visual antes incluso de entrar.