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A Coruña

El Ayuntamiento de A Coruña cubrirá las escaleras mecánicas de Maestro Clavé

El Gobierno local avanza en el proyecto, según la alcaldesa

Lara Fernández
Lara Fernández
23/10/2026 17:10
Las escaleras de Maestro Clavé, averiadas
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El Gobierno local avanza en un proyecto para renovar las escaleras mecánicas de Maestro Clavé, con el objetivo de cubrirlas para protegerlas de la lluvia. La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, mencionó esta medida este viernes en su intervención en 'Cita en María Pita'. 

Las escaleras, constantemente averiadas, están "obsoletas" y las reparaciones "puntuales" ya no ofrecen una solución para estos mecanismos. Por ello, el Ayuntamiento ha tomado la decisión de cubrirlas. 

Rey aclaró hace semanas que las constantes averías se deben a una herencia 'envenenada' del Partido Popular. Fue el gobierno de Carlos Negreira el que construyó estas escaleras y las de San Agustín, que llevan meses sin funcionar. Estas últimas fueron inauguradas, en 2013; las de Maestro Clavé, en 2015. Pero, según la regidora, se hicieron "sin mecanismos adecuados y a la intemperie". 

Las escaleras de Maestro Clavé

El Ayuntamiento reformará las "obsoletas" escaleras mecánicas de Maestro Clavé y San Agustín tras las protestas vecinales

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