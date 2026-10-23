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A Coruña

Detenido en Ourense un grupo criminal que robó en A Coruña con el método de la 'siembra'

La víctima estaba guardando la compra en el maletero de su coche cuando fue abordada

Efe
23/10/2026 15:48
Jefatura Superior de la Policía Nacional
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Agentes de la Policía Nacional de Ourense, detuvieron el pasado martes, 20 de octubre, a tres varones y a una mujer, por su supuesta participación en un hurto cometido en A Coruña, mediante el modus operandi conocido como la 'siembra' y a los que además se les imputan otros delitos de estafa y pertenencia a grupo criminal.

Tal y como ha trasladado la Policía Nacional en nota de prensa, en la mañana del día 20 una mujer denunció haber sido víctima del hurto de su bolso mientras se encontraba guardando la compra en el interior de su vehículo estacionado en el parking de un centro comercial de A Coruña. Posteriormente, le habían realizado varias retiradas de efectivo en un cajero de un banco utilizando las tarjetas de su interior.

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Este método, conocido como la 'siembra' consiste en hurtos rápidos en los que los delincuentes distraen a sus víctimas para después sustraer sus pertenencias y huir en vehículos, lo que les permite trasladarse a otras zonas para dificultar la acción policial.

Tras realizar las primeras labores de investigación por parte agentes de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Comisaría Provincial de A Coruña, se dio traslado de manera inmediata una difusión para localizar e identificar a los presuntos autores a toda la región policial gallega.

Apenas unas horas después, agentes detectaron el vehículo utilizado para cometer el hurto en la ciudad de A Coruña, por una calle del barrio de San Francisco con cuatro ocupantes en su interior.

Después de identificarlos y realizar las comprobaciones pertinentes sobre el vehículo, los agentes procedieron a la detención de todos ellos y su posterior trasladado a dependencias policiales por su supuesta participación en un delito de hurto, estafa y pertenencia a grupo criminal.

En este sentido, descubrieron que sobre tres de ellos pesaban diferentes requisitorias por parte de órganos judiciales de ciudades como Segovia, Córdoba, Medina del Campo y así como policiales por hechos similares presuntamente cometidos en municipios de Madrid.

Finalmente, todos ellos fueron puestos a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia en funciones de guardia.

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