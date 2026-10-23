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A Coruña

Calzados Yolanda presenta la nueva colección de la marca Wonders

Un grupo seleccionado de clientas habituales, invitadas e influencers relacionadas con el mundo de la moda tuvo la oportunidad de descubrir en primicia las propuestas más destacadas

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
23/10/2026 15:33
Marisa de la Vega, directora de marketing de Wonders, Yolanda Monteagudo de Calzados Yolanda, Lucía García de Calzados Yolanda, Javier Orduña de Calzados Yolanda, Jorge Santonja director comercial de Wonders y Marianela Adagio community manager de Wonders.
Marisa de la Vega, directora de marketing de Wonders, Yolanda Monteagudo, Lucía García y Javier Orduña de Calzados Yolanda, Jorge Santonja director comercial de Wonders y Marianela Adagio CM.
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La emblemática firma coruñesa Calzados Yolanda ha presentado la nueva colección de Wonders, una de las marcas españolas de referencia en diseño, calidad y confort.

El encuentro contó con la presencia del director comercial de la firma, Jorge Santonja, y de la responsable de marketing, Marisa de la Vega, quienes realizaron la presentación y compartieron de primera mano la filosofía y el proceso creativo de la marca así como la colección de este otoño-invierno.

Un grupo seleccionado de clientas habituales, invitadas e influencers relacionadas con el mundo de la moda tuvo la oportunidad de descubrir en primicia las propuestas más destacadas de la colección otoño-invierno 2026/27 de Wonders, en un encuentro que combinó moda, música y experiencias.

Calzados Yolanda lleva su campaña de moda al mercado de San Agustín

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Bajo el concepto ‘Un invierno de película’, el evento, conducido por la periodista Lucía Dávila, puso en valor la filosofía compartida por ambas firmas: una apuesta por el diseño, la calidad y la comodidad, sin renunciar a las últimas tendencias. 

El evento contó con una sesión musical a cargo de Dörr, una propuesta gastronómica de El Carrito Azul y diferentes sorpresas para los asistentes, entre ellas un sorteo exclusivo de calzado Wonders. Una experiencia pensada para acercar la nueva colección al público y reforzar el vínculo de la marca con sus clientas.

Con esta iniciativa, Calzados Yolanda reafirma su compromiso con "la calidad, el comercio local y la selección de marcas que aportan valor diferencial al mercado coruñés", consolidándose como un referente en el sector del calzado en la ciudad.

Wonders es una firma española de calzado fundada en 1985 por Jaime Carbonell, con sede y fábricas en Elche, una zona de gran tradición zapatera. La marca, que combina la artesanía con la innovación en sus procesos de fabricación, mantiene su carácter familiar y actualmente está dirigida por la segunda generación. Con más de cuatro décadas de trayectoria, Wonders ha consolidado su presencia internacional y está presente en más de 60 países.

Mientras, Calzados Yolanda es la zapatería más antigua de A Coruña gestionada actualmente por la segunda y tercera generación de la familia Monteagudo. La tienda es uno de los comercios más emblemáticos de la ciudad ya que son los encargados de calzar a diferentes generaciones de coruñeses que encuentran allí el zapato del estilo que les identifica.

Establecidos inicialmente en el 131 de Avenida de Oza (antes General Sanjurjo) han ampliado su negocio hasta llegar a los ocho establecimientos que posee actualmente:  avenida de Oza, 120; avenida de Oza, 131; calle Barcelona, 25; avenida de los Mallos, 25; Rúa Nueva, 23; Teresa Herrera, 3; Centro Comercial Cuatro Caminos y Villa de Cee, 20.

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