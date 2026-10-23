Así serán las sendas peatonales y ciclistas de Alfonso Molina

Recreación de cómo quedarán las sendas peatonales y ciclistas en Alfonso Molina tras la reforma Ministerio de Transportes

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha adjudicado por 5,3 millones de euros las obras para la integración ambiental de la avenida Alfonso Molina (AC-11), en la provincia de A Coruña. El anuncio de la adjudicación ha sido publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

La actuación, con orientación norte/sur, se inicia en la intersección de la citada avenida con la carretera AC-10, es decir la avenida de San Cristóbal, y finaliza en el enlace con la autopista AP-9, a lo largo de unos 1.400 metros aproximadamente.

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Las obras incluyen sendas peatonales y ciclistas, que discurren paralelas al tronco de la avenida en ambas márgenes, conectando con los accesos peatonales próximos a las paradas de autobuses y junto a las pasarelas existentes, asegurando así "la permeabilidad transversal a lo largo de todo el tramo".

Se incluye también una pasarela de uso peatonal y ciclista en el enlace de Pocomaco/Matogrande. Esta habilitará la continuidad entre dos sendas proyectadas junto a la calzada derecha de la avenida, resolviendo la intersección del itinerario peatonal sobre García Sabell. La pasarela cuenta además con dos rampas de acceso.

Recreación de cómo quedarán las sendas peatonales y ciclistas en Alfonso Molina tras la reforma Ministerio de Transportes

Adicionalmente, se procederá a la integración paisajística del entorno, "generando o mejorando, en su caso, las zonas verdes anexas a dichas sendas, y en general, a toda la avenida".

Mapa del lugar en el que se realizarán las nuevas obras de Alfonso Molina Ministerio de Transportes

Así, mediante esta actuación, "se conseguirá realizar una integración total entre los diferentes entes que conviven en el entorno de la avenida (vehículos, peatones y ciclistas), con adecuadas condiciones de seguridad vial y garantizando la permeabilidad transversal entre ambos márgenes de la vía", explican desde el Ministerio.

Otras actuaciones en este ámbito

Estas obras de integración ambiental complementan a las obras de remodelación de esta avenida, que actualmente se encuentran en ejecución, y que cuentan con un presupuesto vigente de 18,3 millones de euros (IVA incluido). Su principal objetivo "es la mejora de la funcionalidad, capacidad y la seguridad vial de la avenida".

Por otro lado, el Ministerio también ha llevado a cabo, a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, la ejecución de la pasarela peatonal entre los barrios de Pedralonga y Palavea sobre la AC-11 que se encuentra en servicio desde febrero de 2024.