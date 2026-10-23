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Oleaje en las playas de A Coruña
A Coruña

Alerta naranja en A Coruña por olas de hasta siete metros

El aviso estará activo hasta las ocho de la tarde

Noela Rey Méndez
Noela Rey Méndez
23/10/2026 09:48

El tiempo otoñal se sigue instalando en A Coruña y este viernes empieza con una alerta naranja activada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

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Desde las 08.00 y hasta ocho de la tarde la costa coruñesa permanecerá en aviso naranja por olas que pueden llegar hasta los siete metros de altura. A partir de las 20.00 horas, este aviso se rebajará a nivel amarillo y el oleaje se quedará por debajo de cinco metros hasta las doce de la noche.

El momento más complicado en las playas de la ciudad será sobre las tres de la tarde, cuando se llegue la pleamar.

Mientras, la jornada será bastante nubosa en A Coruña y su área metropolitana, con los termómetros quedándose entre 11 y 17 grados de temperatura.

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