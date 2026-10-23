Un hombre se enfrenta a cuatro años de prisión por el hallazgo de droga en una bolsa de Just Eat en A Coruña

Audiencia Provincial de A Coruña Patricia G. Fraga

La Fiscalía solicita cuatro años de prisión para un hombre acusado de un delito de tráfico de drogas en A Coruña. Los hechos sucedieron el 1 de diciembre de 2023, cuando los agentes de la Unidad de Droga y Crimen Organizado (Udyco) fueron requeridos, según el escrito de acusación del Ministerio Fiscal, para que comprobasen un hallazgo casual de sustancias estupefacientes encontradas en el interior de una bolsa de transporte de comida de Just Eat, propiedad del acusado.

Esta se encontraba en una nave industrial del polígono de Pocomaco dedicada a la construcción, de la que el acusado es socio. En el interior de la bolsa había diversas bolsas con sustancias pulverulentas de color blanco y gris, dos paquetes de café molido, un molinillo con restos de sustancia pulverulenta de color blanco, dos botes de acetona y una báscula de precisión.

Una vez analizada la sustancia, resultó ser tapentadol (un opioide similar a la heroína). La cantidad localizada representaba un valor de mercado de 210.938 euros y, según la Fiscalía, el acusado la destinaba a la venta a terceras personas. Por todo ello, la Fiscalía pide cuatro años de prisión, con inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y una multa de 480.000 euros. El juicio tendrá lugar la próxima semana en la Audiencia Provincial de A Coruña.