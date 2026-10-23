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A Coruña

A Coruña todavía aguarda su otoño mojado: la ciudad supera su primer mes con menos lluvia de lo normal

Dani Sánchez
Dani Sánchez
23/10/2026 04:40
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Durante este mes de octubre, A Coruña recuperó la bufanda en los primeros días fríos del otoño. Y no es para menos. A lo largo de esta semana, se produjo un gran descenso tanto en las temperaturas máximas como en las mínimas, donde los termómetros se quedaron a escasas décimas de bajar de los 10 grados en varias ocasiones. Sin embargo, lo que todavía no se recuperó en el mes más puramente otoñal del año es precisamente una de las principales características de la estación: la lluvia. Por lo menos, no de la forma que acostumbra presentarse en la urbe herculina a estas alturas del año.

Y es que, desde finales de febrero –cuando se puso fin a la racha de 42 jornadas consecutivas de lluvia–, la ciudad todavía no ha recuperado su tendencia lluviosa. Tanto es así que, quitando precisamente los meses de enero y febrero, tan solo en septiembre llovió más de lo que indica la media. Aunque, en este caso, la diferencia con respecto al valor normal no es tan diferente como los dos primeros meses del año.

Frio

A Coruña recupera la bufanda en el primer día de frío del otoño

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A pesar de ello –y de que en agosto llovió también sobre la media–, A Coruña todavía está registrando un año mucho más seco de lo normal. La prueba más evidente está en el embalse de Cecebre, que, si bien en junio tenía el 100% de capacidad, según los datos de esta misma semana, las reservas de agua rozan apenas el 40%.

Es decir, 14 puntos menos que el año pasado a estas alturas, que también es lo que refleja la media de los últimos diez años. El dato es todavía más preocupante si se compara con la ocupación de la presa en los meses de octubre, ya que, si bien Emalcsa explica que “no supone ningún problema en estas fechas”, es el dato más bajo de todo lo que va de siglo.

Cuatro veces menos

Durante este mes de octubre, con los pocos litros registrados ayer, superados los primeros 30 días de otoño, apenas se acumularon 30 litros por metro cuadrado, por los 121 que se suelen registrar en este décimo mes del año. Con las ligeras precipitaciones de este jueves, tan solo llovió sobre A Coruña cuatro días en todo el mes, por los 16 que suele hacerlo. Es decir, este mes de octubre está siendo cuatro veces más seco de lo normal.

La lluvia, eso sí, parece que se presentará más a menudo de aquí a final de mes. Por lo menos hasta el miércoles de la próxima semana, cuando la llegada de un anticiclón podría no solo espantar las precipitaciones, sino provocar días soleados con temperaturas algo más agradables.

El embalse de Cecebre, ayer, con menos de la mitad de su capacidad

La sequía también condena a A Coruña: Cecebre ya está por debajo de la mitad de su capacidad

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