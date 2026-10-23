A Coruña planta un nuevo árbol en María Pita
La instalación del elemento estrella de la decoración navideña comenzó esta tarde
Tras la colocación del cableado, y la presencia del mercado navideño en A Coruña, la ciudad sigue completando tareas para preparar la ciudad de cara a la Navidad.
Aunque aún faltan dos meses para Nochebuena el árbol ya comenzó su montaje en María Pita para que todo esté listo cuando lleguen las fiestas navideñas.
También ya se dejaron entrever otras figuras decorativas como trineos o galletas de Navidad aún por colocar.
El mercado navideño
Habrá tres espacios diferenciados en el mercado, aunque todos conectados entre sí. En el ubicado entre Puerta Real y el palacio municipal, se ubicarán las seis casetas y una casa de Papá Noel. En el centro, mirando hacia el Ayuntamiento, se instalará un árbol de gran tamaño, que ya se está haciendo realidad, y un palco de la música con programación cultural. Y a la izquierda, un carrusel y un trenecito.
El mercado navideño de María Pita formó parte de la primera fase del recinto, a la que continúan otras actuaciones. En la plaza ya se pueden ver los seis puestos de madera que integrarán el espacio gastronómico y solidario.
Este espacio de gastronomía contará con la participación de trece establecimientos, que se alternarán en cinco puestos a lo largo de tres turnos durante las fiestas, ofreciendo una amplia variedad de productos dulces y salados.