A Coruña planta un nuevo árbol en María Pita 

Tras la colocación del cableado, y la presencia del mercado navideño en A Coruña, la ciudad sigue completando tareas para preparar la ciudad de cara a la Navidad.

Aunque aún faltan dos meses para Nochebuena el árbol ya comenzó su montaje en María Pita para que todo esté listo cuando lleguen las fiestas navideñas.

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También ya se dejaron entrever otras figuras decorativas como trineos o galletas de Navidad aún por colocar.

El mercado navideño

Habrá tres espacios diferenciados en el mercado, aunque todos conectados entre sí. En el ubicado entre Puerta Real y el palacio municipal, se ubicarán las seis casetas y una casa de Papá Noel. En el centro, mirando hacia el Ayuntamiento, se instalará un árbol de gran tamaño, que ya se está haciendo realidad, y un palco de la música con programación cultural. Y a la izquierda, un carrusel y un trenecito.

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El mercado navideño de María Pita formó parte de la primera fase del recinto, a la que continúan otras actuaciones. En la plaza ya se pueden ver los seis puestos de madera que integrarán el espacio gastronómico y solidario.

Este espacio de gastronomía contará con la participación de trece establecimientos, que se alternarán en cinco puestos a lo largo de tres turnos durante las fiestas, ofreciendo una amplia variedad de productos dulces y salados.

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