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arbol navidad
A Coruña

A Coruña planta un nuevo árbol en María Pita 

La instalación del elemento estrella de la decoración navideña comenzó esta tarde 

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
23/10/2026 19:46

Tras la colocación del cableado, y la presencia del mercado navideño en A Coruña, la ciudad sigue completando tareas para preparar la ciudad de cara a la Navidad.

Aunque aún faltan dos meses para Nochebuena el árbol ya comenzó su montaje en María Pita para que todo esté listo cuando lleguen las fiestas navideñas.

Dos viandantes pasean, ayer, por María Pita, con buena parte de las casetas del mercado navideño ya montadas

Así es el plan del Ayuntamiento de A Coruña para resucitar el mercado navideño

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También ya se dejaron entrever otras figuras decorativas como trineos o galletas de Navidad aún por colocar.

El mercado navideño

Habrá tres espacios diferenciados en el mercado, aunque todos conectados entre sí. En el ubicado entre Puerta Real y el palacio municipal, se ubicarán las seis casetas y una casa de Papá Noel. En el centro, mirando hacia el Ayuntamiento, se instalará un árbol de gran tamaño, que ya se está haciendo realidad, y un palco de la música con programación cultural. Y a la izquierda, un carrusel y un trenecito. 

Salva y David Pujades, con el futbolín de El invernadero

Estos son los trece establecimientos de hostelería que estarán en el mercado navideño de A Coruña

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El mercado navideño de María Pita formó parte de la primera fase del recinto, a la que continúan otras actuaciones. En la plaza ya se pueden ver los seis puestos de madera que integrarán el espacio gastronómico y solidario. 

Este espacio de gastronomía contará con la participación de trece establecimientos, que se alternarán en cinco puestos a lo largo de tres turnos durante las fiestas, ofreciendo una amplia variedad de productos dulces y salados.

José Gabriel Méndez, de Joviges, en una sesión para El Ideal Gallego

El conocido empresario de A Coruña que coordinará el mercado navideño

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