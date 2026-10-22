Zero Latency estrena una clase de anatomía en realidad virtual en A Coruña: “Es muy inmersivo”

Alumnos probaban ayer la experiencia Germán Barreiros

“Es muy inmersivo, tu cerebro se desconecta totalmente de la realidad y te metes en el personaje”. Así se expresaba ayer Laura Vázquez, una de las primeras coruñesas en probar ‘Body Verse’, la nueva experiencia de realidad virtual de Zero Latency, que permitirá a sus clientes descubrir los entresijos del cuerpo humano como nunca podían haber hecho hasta ahora.

Zero Latency, la empresa ubicada en Hi Coruña, contará así desde el próximo día 29 con una nueva y didáctica aventura pensada para que los clientes conozcan mejor sus propios cuerpos. Así lo expone el director de la empresa, Juan Sanjuan, que valora que, frente a las casi 20 experiencias que se pueden disfrutar en su centro, la mayoría con temáticas de acción y para mayores de catorce años, ‘Body Verse’ será la primera pensada para toda la familia, pues podrán acudir niños de a partir de ocho años.

“Hasta 15 personas pueden hacer la experiencia a la vez en la sala principal de nuestro centro. Se trata de experimentar con el cuerpo y conocer cómo funciona. Son 15 minutos pero que se pasan muy rápido”, explica. La idea, expone, es establecer y dar a conocer la experiencia a través de excursiones con colegios y planes familiares.

El recorrido

A través de las gafas de realidad virtual, los clientes se sumergen en una experiencia que les lleva de la mano de sus cerebros e intestinos para enseñarles, a través de una tierna historia de amor adolescente, lo que se produce a nivel hormonal y neuronal en nuestros cuerpos cuando besamos a alguien. Aquellos con temor a marearse o confundirse pueden estar tranquilos, pues se trata de una experiencia suave pero intensa, llena de elementos con los que interactuar y en la que tendrán la sensación de atravesar diversas salas y recorrer un largo camino sin apenas moverse en realidad unos metros.

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Una guía divulgativa, pues, que te sumerge de pleno en el cuerpo mientras interactúas con sus emociones y partes. Ayer, decenas de alumnos, profesores y miembros de ef business school pudieron probar la experiencia. Algunos, como Miguel Regueira, destacaban la experiencia como “muy interesante”: “Había probado alguna vez con gafas de realidad virtual en casa pero esto no tiene nada que ver. En casa estás sentado en una silla, es mucho más estático, aquí puedes moverte”. Coincidía su compañero Gabriel Salgueiro: “Me gustó mucho más de lo que esperaba, es muy interactivo”.

Juanpe Granados también se mostraba sorprendido: “Había probado uno de zombis y me había encantado. ‘Body Verse’ es parecido a una película, es diferente, y al ser divulgativo, te ayuda mucho a conocer lo que pasa dentro del ser humano cuando se besan dos personas”. María Prego se mostraba apenada por terminar la experiencia: “Quiero más, me quedé con ganas de más”. En los casi dos años que Zero Latency lleva en Hi han pasado por sus puertas más de 10.000 personas. Con ‘Body Verse’, una experiencia para todos los públicos, confía en crecer todavía más.