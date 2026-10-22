Vinos Cacabelos en A Coruña: la herencia de una emprendedora de la posguerra y embajadora de El Bierzo

El interior de Vinos Cacabelos Carlota Blanco

Ahora que está tan de moda ese concepto de la experiencia y de convertir la nostalgia en una propuesta de venta, todavía se mantienen en pie estandartes de la autenticidad. Uno de ellos se mantiene todavía como un gran secreto a voces, entre el Agra do Orzán, la avenida de Finisterre y la calle Barcelona. Puede que las nuevas generaciones hayan pasado de puntillas por allí, pero para muchos Vinos Cacabelos (Andrés Gaos 19) es todo un templo, un símbolo de la resistencia frente la eventualidad. Y sobre todo una bodega con pedigrí. Asegura su propietario, Carlos García Yebra, que no le gusta ni la notoriedad ni los titulares. Tampoco los focos. "Nos gusta mantener un perfil bajo y no hacer mucho ruido, como el caso de Amancio Ortega", afirma.

Detalles taurinos en Vinos Cacabelos Carlota Blanco

Y no parece elegido al azar el símil, porque desde los orígenes a la realidad Vinos Cacabelos enlaza de alguna forma con el creador de Inditex. En la actualidad, y dada la constante búsqueda de esa autenticidad antes mencionada, la bodega podría ser a la perfección el proyecto de un escaparatista en busca de la tasca coruñesa perfecta. También si uno excava hasta las raíces puede encontrar un cierto paralelismo entre el emprendedor por excelencia y la fundadora del local. Vayamos hasta la provincia de León y la antesala de la Guerra Civil. En 1936 nació en Busdongo de Arbas el a la postre creador de Zara. Dos años antes lo hizo, en Cacabelos, Adela Yebra, quien para siempre quedaría vinculada profesionalmente a esa localidad.

La clásica entrada Carlota Blanco

Se asentó en Ponferrada primero para vender productos elaborados en su pueblo natal. Ya en A Coruña, en 1969, inauguró Vinos Cacabelos, donde se vendían productos elaborados en El Bierzo. Al negocio de Adela empezaron a salirle aventuras y proyectos familiares: Bodegas Luis Yebra, Vinos Antonio, Bodegas Faba y Vinos Amador. Siempre con el sello de productos de la quinta provincia gallega. Hoy, Vinos Cacabelos es un gran viaje a una manera de hacer las cosas, donde de las paredes siguen colgando anuncios de corridas de toros, souvenirs de la época del SúperDépor y retratos y paisajes leoneses y coruñeses. Los barriles dominan la escena de un gran espacio en forma de garaje gigante, donde se dividen en tres áreas clientes que acostumbran a estar en el mismo sitio y a misma hora cada día. Evidentemente, el vino es el rey, aunque acompañado principalmente de tortillas y patatas bravas. "Cada vez quedamos menos locales así y, para muchos, se convierte en algo diferente", subraya la propiedad. "El secreto es trabajar mucho e intentar dar un buen servicio", añade.

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Cacabelos es de esos locales en los que el jefe puede irse al supermercado a por unos pequeños detalles para reponer, o simplemente a por cambio, y la bodega sigue con el piloto automático. Cada esquina tiene un punto de historia, e incluso algún 'moderno' seguro que pagaría una pasta por detalles como el estante de botellas vacías de gaseosa Revoltosa. Nada es ornamentación y todo es pura leyenda.

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Incluso, para quien cuenta con cierta experiencia en vida de bar, es fácil reconocerse en otro tiempo. Son las 14.00 horas y la inmensa mayoría de los asistentes apuran el vaso de vino con la atención puesta en el concurso de televisión de turno. Pocos o ninguno habla, salvo para intentar resolver el panel del rosco de la fortuna. Sobran las palabras. Son las justas. Podría hacerse un fundido a blanco y negro y volver a 1969. Al legado a temporal que Adela Yebra ha dejado y que Carlos García, su hijo, intentará llevar hasta el final. Sin tocar nada. Como debe ser. Como manda la tradición.