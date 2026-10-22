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A Coruña

Una encina de ocho metros sustituye al metrosidero de los Cantones en A Coruña

El renovado paseo contará con 32 nuevos árboles y más de 1.200 metros cuadrados de zonas verdes, el triple que antes de las obras.

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
22/10/2026 09:53
Encina plantada en el lugar del metrosidero
La encina fue plantada en el lugar donde estaba el metrosidero
Carlota Blanco
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Los Cantones de A Coruña siguen cambiando de aspecto. El Ayuntamiento ha plantado este jueves una encina de 35 años y ocho metros de altura que sustituye al metrosidero que ocupaba anteriormente este espacio y que no pudo recuperarse durante las obras de reurbanización.

El nuevo ejemplar, siete años más antiguo que el árbol al que sustituye, se incorpora a la transformación de uno de los principales paseos del centro de la ciudad. La actuación contempla la plantación de un total de 32 árboles en una zona que antes de las obras contaba con un único ejemplar.

La encina se suma a otras seis ya plantadas en la calle Alcalde Manuel Casás. Además, la calle Santa Catalina cuenta con cinco carpes y junto al Obelisco se han instalado cuatro hayas rojas. Otros dos carpes están previstos en Juana de Vega. 

La renovación del arbolado continuará durante las próximas semanas con nuevas incorporaciones. Entre ellas destaca un algarrobo de gran tamaño que se ubicará en la jardinera circular situada frente a la Fundación Barrié, así como un olmo de grandes dimensiones que se plantará en la plaza de Mina. 

Encina plantada en el lugar del metrosidero
La encina plantada es siete años más antigua que el árbol que sustituye
Carlota Blanco

El proyecto incluye también 12 laureles en macetas de gran tamaño distribuidas a lo largo de la nueva acera de granito. La vegetación será uno de los elementos destacados de la reforma. 

Los Cantones dispondrán de más de 1.200 metros cuadrados de parterres y jardineras, el triple de la superficie verde que había antes de las obras. Entre las nuevas zonas ajardinadas habrá una jardinera de 100 metros de longitud con flores y arbustos. 

Glicinias, salvias, anémonas y rododendros figuran entre las especies previstas para completar el espacio. 

La reforma de los Cantones también supondrá una reducción importante de las superficies asfaltadas. La ampliación de las aceras y su pavimentación con losas de granito permitirán eliminar cerca de 10.000 metros cuadrados de asfalto.

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