Sanbrandán entra en números rojos tras registrar unas pérdidas de 1,1 millones de euros

Una panadería Sanbrandán ubicada en A Coruña Javier Alborés

Industriales Panaderos Agrupados SA (Ipasa) es una empresa con sede en el polígono de A Grela (A Coruña) que se dedica al negocio de la fabricación y comercialización de toda clase de pan, empanadas, bollería y otros productos de alimentación similares. Es más conocida por su marca comercial, Sanbrandán, presente con múltiples locales en la ciudad.

Los datos del Registro Mercantil de A Coruña revelan que el ejercicio económico de 2025 no fue positivo para la compañía. Registró unas pérdidas de 1,1 millones de euros, lo que supone un cambio de tendencia respecto a los datos del año anterior, en los que había contabilizado unas ganancias de 535.000 euros.

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Según detalla la memoria de gestión de la compañía, este resultado negativo viene condicionado por los costes extraordinarios asociados a la reorganización interna de la empresa tras ser adquirida por el gigante del sector Monbake. El documento recoge que, en el ejercicio finalizado el pasado 31 de diciembre, el apartado de gastos de personal incluye 1,7 millones de euros de “indemnizaciones por despido (5.484 euros en 2024) correspondientes a indemnizaciones por amortización de puestos de trabajo de carácter no recurrente y otros gastos no recurrentes”.

Las cuentas anuales también sirven para conocer que Sanbrandán alcanzó una cifra de ventas de 26,6 millones de euros, frente a los 27,4 del ejercicio anterior, lo que supone un ligero descenso en un contexto de transición.

Constitución

Industriales Panaderos Agrupados SA (Ipasa) se constituyó oficialmente en 1967 (cumplirá 70 años en los próximos meses) tras la unión de varios panaderos y su domicilio social está ubicado en la calle Pasteur, número nueve, en A Grela, donde también se encuentra situada su fábrica.

El informe de gestión asegura que, con fecha de siete de marzo de 2025, los accionistas de la empresa firmaron la venta del 100% del capital social a Monbake Grupo Empresarial SAU, convirtiéndose desde dicha fecha el dueño. La compañía está integrada en el grupo de empresas que encabeza Monbake, con domicilio social en Madrid.

En el momento en el que se hizo pública esta operación de compraventa, el consejero delegado de Monbake, Aurelio Antuña, explicó en un comunicado que la integración de Ipasa refuerza la “estrategia de crecimiento” y consolida la posición en el sector de masas congeladas de la empresa compradora. “Esta operación no solo impulsa el crecimiento de ambas compañías, sino que también crea valor para nuestros clientes, empleados y accionistas, alineándose con nuestro compromiso de seguir innovando y liderando el mercado”, afirmó.

Además, Monbake explicó en aquel momento que la adquisición de Ipasa incluiría inversiones significativas para aumentar la capacidad productiva de su planta en A Coruña, lo que permitiría potenciar el crecimiento futuro.