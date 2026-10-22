Remontada del Puerto de A Coruña, que registra números positivos por primera vez en el año 

Barcos pesqueros atracados en el puerto de A Coruña Javier Alborés

Buenas noticias para la Autoridad Portuaria de A Coruña. Las cifras oficiales divulgadas este jueves por el organismo estatal Puertos del Estado sobre el tráfico de mercancías revelan que ha conseguido entrar en números positivos tras un mal inicio de año.

Según el balance hecho público, los muelles coruñeses registran hasta septiembre un total de 10,23 millones de toneladas, frente a los 10,20 del 2025, lo que supone un pequeño incremento del 0,3%. De este modo, consigue un aumento del tráfico portuario por primera vez en todo el año. Hasta ahora, había estado por debajo.

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La mercancía general, en la que incluyen productos siderúrgicos, madera o vidrio, ha sido importante para lograr estos datos positivos. En este caso, se han contabilizado 395.020 toneladas (frente a las 344.656 del mismo período de 2024), lo que supone un destacado repunte del 14,6% respecto a 2025, evidenciando una mayor diversificación en la carga manipulada en los muelles.

Los graneles líquidos también han tenido un buen comportamiento, especialmente por el aumento del tráfico de petróleo vinculado a la refinería de A Coruña. Alcanzaron un acumulado de 7,07 millones de toneladas (el año pasado fueron 6,99 millones), experimentando un crecimiento del 1,1% frente a 2025. Solo en el mes de septiembre, este segmento movilizó 880.339 toneladas.

En el ámbito del tráfico de pasajeros y buques, el puerto contabilizó un total de 128 cruceros acumulados hasta septiembre, consolidando a la ciudad como un destino preferente en las rutas marítimas atlánticas, con un movimiento de pasajeros de crucero que suma 346.415 personas en régimen de transporte y escalas. Por su parte, el número de buques mercantes atendidos en las instalaciones se elevó a 800 naves en lo que va de año.

A la baja

La nota negativa la protagonizan los graneles sólidos, que registraron un volumen acumulado de 2,70 millones de toneladas hasta septiembre, situándose un 3,0% por debajo de las cifras del ejercicio anterior, a pesar de notar una reactivación mensual concreta en septiembre con 462.489 toneladas frente a las 383.184 del año previo.

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En cuanto al movimiento de mercancías en tránsito, el Puerto de A Coruña registró un notable descenso interanual del 90% en el acumulado de los primeros nueve meses de 2026, situando su cifra en 20.400 toneladas frente a las 203.981 toneladas del ejercicio anterior. En la comparativa mensual de septiembre, la actividad se detuvo por completo tras haber movilizado 22.022 toneladas en septiembre de 2025. Este comportamiento refleja una contracción específica en las operaciones de reexpedición y transbordo de mercancías dentro de las instalaciones coruñesas. En este apartado solía estar muy presente el carbón en tránsito.

El sector pesquero mostró un repunte en el análisis mensual, con un incremento en las descargas que alcanzaron las 2.774 toneladas en septiembre de 2026 frente a las 2.340 toneladas del mismo mes en 2025 (un crecimiento del 18,5%). Pese a este buen dato mensual, el balance acumulado desde enero muestra una corrección a la baja del 7,4%, alcanzando un total de 19.949 toneladas en lo que va de año frente a las 21.548 toneladas contabilizadas en el mismo periodo del ejercicio anterior.