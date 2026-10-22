Palexco y el Palacio de la Ópera impulsan "Bodas con Alma", un foro para conectar a parejas que se casan con profesionales del sector nupcial

Una pareja se da el sí quiero

Organizar una boda implica tomar numerosas decisiones: desde elegir el lugar de celebración o el vestido hasta encontrar a los profesionales que harán posible ese día. Con el objetivo de facilitar este proceso y, al mismo tiempo, acercar a las empresas del sector a sus potenciales clientes, Palexco y el Palacio de la Ópera de A Coruña ponen en marcha "Bodas con Alma", un nuevo foro que reunirá a parejas que preparan su boda y a profesionales especializados en este tipo de celebraciones. La iniciativa se desarrollará en dos jornadas, el 27 de octubre en el Palacio de la Ópera y el 3 de noviembre en Palexco, ambas a partir de las 19:00 horas, con un programa de cuatro mesas redondas dedicadas a las tendencias que marcarán las bodas de 2027 y a los distintos servicios que intervienen en su organización.

A diferencia de las ferias nupciales tradicionales, "Bodas con Alma" apuesta por un formato más cercano y participativo, basado en conversaciones con especialistas, intercambio de experiencias y contacto directo entre asistentes y profesionales.

El foro está concebido para un doble público. Por una parte, las parejas que están organizando su enlace, que podrán descubrir nuevas propuestas, conocer las tendencias del sector, plantear sus dudas y entrar en contacto con profesionales que pueden ayudarles a hacer realidad su celebración. Por otra, las empresas y proveedores vinculados al mundo de las bodas, desde servicios de catering, fotografía y decoración hasta diseñadores, espacios para eventos, agencias de viajes o profesionales de la música, que tendrán la oportunidad de ampliar su red de contactos y conectar con personas que están tomando decisiones sobre su boda. De esta forma, Palexco y el Palacio de la Ópera buscan crear un nuevo espacio de encuentro para el sector nupcial de A Coruña, favoreciendo las relaciones entre profesionales y futuros clientes y poniendo en valor la diversidad de servicios que ofrece la ciudad para la celebración de bodas.

27 de octubre: moda, diseño, decoración y organización de bodas

La primera jornada, que tendrá lugar el martes 27 de octubre en el Palacio de la Ópera, reunirá a profesionales especializados en diseño nupcial, sastrería masculina, complementos, decoración y planificación de celebraciones. La primera mesa redonda, moderada por la periodista Luisa López, contará con el diseñador coruñés Javier Quintela, al frente de Javier Quintela Atelier; Miguel Ángel Ramiro, de la firma de sastrería masculina Félix Ramiro; Sonsoles Corredoira, especializada en tocados y complementos; y Christell Felgar, wedding planner.

Durante la conversación se abordarán las tendencias en vestidos y trajes de ceremonia, la personalización de los estilismos, la evolución de las tradiciones y los principales aspectos que deben tener en cuenta las parejas a la hora de organizar su boda. La segunda mesa estará moderada por Gelines Romero y reunirá a Javi de Castro, de Promesas en Papel, especializado en papelería creativa; Elisa Gerpe Bello, de La Petite Arte Floral; Ana Carballal, del Palacio de la Ópera; y Patricia García, creadora de contenido conocida por su proyecto Donkeycool. Los participantes analizarán cómo la decoración, los espacios, las invitaciones y los pequeños detalles contribuyen a crear celebraciones con personalidad propia, así como la influencia de las redes sociales en las decisiones de las parejas.

3 de noviembre: gastronomía, fotografía, música y viajes

La segunda jornada se celebrará el martes 3 de noviembre en PALEXCO y estará dedicada a otros servicios fundamentales en la organización de una boda, con especial protagonismo de la gastronomía y las experiencias que acompañan a la celebración. La primera mesa redonda, moderada por el influencer Nico Clouston, reunirá a Sebas Wornham, especializado en experiencias gastronómicas en Atún Roxo; Marta Bello, profesional del sector del catering en Josmaga; y Marta Rivadulla, wedding planner en El sofá amarillo.

La segunda mesa, moderada por Luisa López, contará con Miguel Vidal, fotógrafo en Bang Bang You; Fernando Carrasco, profesional del sector de los viajes en Puxika Travel; Dani Fernández, conocido como DANI DJ, especializado en animación musical; y Celeste Sánchez, de Palexco.

Un espacio para descubrir profesionales y generar oportunidades de negocio

Más allá de las conversaciones sobre tendencias, uno de los objetivos de "Bodas con Alma" es favorecer el contacto entre quienes necesitan contratar servicios para su boda y los profesionales capaces de ofrecerlos. Para las parejas, el foro supone una oportunidad de acceder a diferentes especialistas en un mismo encuentro, comparar ideas, conocer propuestas y recibir recomendaciones que les ayuden durante la organización.

Para las empresas del sector nupcial, las jornadas permitirán establecer nuevas relaciones profesionales, dar visibilidad a sus servicios y acercarse a un público directamente interesado en la celebración de bodas. Con esta finalidad, ambas jornadas finalizarán con un cóctel networking, concebido como un espacio distendido en el que los asistentes podrán conversar con profesionales, intercambiar contactos y explorar posibles colaboraciones.

Con "Bodas con Alma", Palexco y el Palacio de la Ópera refuerzan su compromiso con el sector de los eventos y las celebraciones en A Coruña, impulsando una iniciativa que pretende convertirse en un punto de encuentro entre empresas, profesionales y parejas, al tiempo que contribuye a dinamizar la actividad vinculada a la organización de bodas en la ciudad.