Los revisores en los trenes del Eje Atlántico, desprotegidos ante las agresiones: “Esto no es un caso aislado”

Dos agentes de la brigada móvil de la Policía Nacional, acceden a un tren en la estación provisional Carlota Blanco

Muchos son los incidentes de mayor o menor gravedad que ocurren a diario en los principales trenes de España entre viajeros y trabajadores de la empresa ferroviaria, aunque muchos de ellos no trascienden simplemente por no requerir presencia policial o por no tener consecuencias graves. El Eje Atlántico -uno de los corredores de Media Distancia más utilizados en todo el territorio nacional-, por supuesto, no se libra de esta problemática. Si bien suelen sufrir estos episodios tanto interventores como maquinistas, los revisores, al estar expuestos al público, suelen salir peor parados. Sin ir más lejos, la semana pasada un viajero intentó agredir a un trabajador de Renfe, quien avisó posteriormente a los pasajeros de que el convoy se detendría para solicitar presencia policial. El suceso "no fue un caso aislado", vuelve a poner de manifiesto "la situación de inseguridad que los agentes de intervención y todo el colectivo comercial sufren en su trabajo.

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Así lo expresaron a través de un comunicado el Sindicato de Alternativa Ferroviaria Alferro, quienes demandan a Renfe medidas urgentes para que "situaciones como esta no se vuelvan a repetir". Tal y como recordaron desde el sindicato, en el acuerdo de desconvocatoria de huelga del pasado 9 de febrero, la operadora pública se comprometía a "aplicar a intervención la figura de agente de autoridad prevista en la Ley de Movilidad Sostenible". Sin embargo, lamentan que, ocho meses después, sigue pendiente su aplicación "con garantía de ser efectiva a efectos penales como medida disuasoria ante estas agresiones".

Según denuncian en su comunicado, vender billetes, informar, conducir un tren o comprobar títulos de transporte no puede implicar exponerse a amenazas y agresiones sin una protección y apoyo suficiente. "El malestar por retrasos o cancelaciones nunca justifica la violencia. Renfe debe anticiparse al riesgo y respaldar firmemente a quienes dan la cara ante los viajeros día a día", comentan. Por ello, instan a la compañía a exigir el refuerzo de la vigilancia en trenes y estaciones y a dotar de tripulación de personal de seguridad suficiente que evite "afrontar en solitario situaciones de riesgo".

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Insuficientes

Actualmente en el Eje Atlántico se establece como norma un interventor por tren. No obstante, esta indicación no se cumple en los trayectos en los que se presta doble composición (dos convoyes acoplados). En muchos de estos servicios, la composición de cabeza no lleva ningún interventor durante todo el trayecto (sobre una hora y media), imposibilitando la atención a esos viajeros y quedando estos a cargo únicamente del maquinista en caso de emergencia. Lo mismo sucede en los nuevos trenes Avril (actuales AVE), que desde el pasado jueves prestan servicio en la línea entre A Coruña y Vigo. El tren, con capacidad para más de 580 personas, tan solo exige un revisor, al contrario que en los servicios de Larga Distancia con el mismo convoy, para los que sí se precisan más de uno.

En otras conexiones gallegas, los usuarios ni siquiera cuentan con un trabajador en sus trenes, a excepción del maquinista. Es el caso de la línea entre A Coruña y Ferrol, donde los viajeros denunciaron en varias ocasiones la ausencia de revisores en la línea. En las denuncias trasladadas a Renfe tras este incidente, los usuarios apuntaron que en el punto de inicio, en la estación de Ferrol, "no había medios para realizar el pago", pero tampoco durante el trayecto.