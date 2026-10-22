Los mundos fantásticos de El Bosco y Bruegel el Viejo hechizarán A Coruña en una nueva exposición de la Fundación Barrié

el bosco y bruegel un viaje a mundos fantasticos Carlota Blanco

La Fundación Barrié presentó esta mañana en su sede la exposición 'El Bosco y Bruegel. Un viaje a mundos fantásticos', una muestra dedicada a Hieronymus Bosch (El Bosco) y Pieter Bruegel el Viejo, que hechizará a los coruñeses con la imaginación y el universo visual de los dos maestros neerlandeses de los siglos XV y XVI. La exposición, gratuita, podrá visitarse desde mañana hasta el 24 de enero de 2027. El horario de lunes a domingo y festivos de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00.

En la presentación intervinieron la directora de la Fundación Barrié, Carmen Arias, y Peter van der Coelen, comisario de la muestra y conservador de Grabados y Dibujos del Museo Boijmans Van Beuningen de Róterdam. El experto sirvió como guía para que los medios de comunicación hiciesen un recorrido por los 85 grabados, aguafuertes y xilografías que componen la muestra, todos ellos de la prestigiosa colección del Museo Boijmans Van Beuningen.

Trescientas razones para conocer en la Fundación Barrié al mago de las joyas René Lalique Más información

El comisario explicó así que "el Museo Boijmans Van Beuningen es uno de los pocos del mundo en los que la obra de El Bosco y de Bruegel —y de los surrealistas a los que sirvieron de inspiración más adelante— está tan bien representada. Esta es la primera exposición dedicada íntegramente a los grabados inspirados en El Bosco y creados por Bruegel y sus contemporáneos, obras que ponen de manifiesto la imaginación y la innovación que definieron el arte neerlandés en los siglos XV y XVI".

Arias destacó "la capacidad de El Bosco y Bruegel para retratar con humor e ingenio las contradicciones de la naturaleza humana, lo que explica que las imágenes de esta exposición sigan interpelándonos y encontrando eco en el presente". Además explicó que "en un mundo como el actual, en el que las imágenes circulan sin fronteras y tienen una enorme influencia en nuestra forma de mirar la realidad, resulta especialmente interesante descubrir cómo el grabado desempeñó un papel similar ya en el siglo XVI, difundiendo estos universos fantásticos mucho más allá de sus creadores".

Durante el transcurso de la exposición, la Fundación Barrié organizará talleres didácticos dirigidos a centros educativos, colectivos de diversidad funcional y familias. La muestra se acompaña, además, de un catálogo ilustrado.

La exposición

Organizada por autores y temáticas, 'El Bosco y Bruegel. Un viaje a mundos fantásticos' invita al visitante a descubrir escenas cargadas de simbolismo, humor e ingenio, al tiempo que ofrece una visión de las técnicas y prácticas del grabado en el norte de Europa durante el siglo XVI, con Amberes como uno de sus principales centros de producción y difusión.

Si bien El Bosco no era él mismo artista gráfico, sus singulares imágenes de monstruos y demonios pronto llegaron al grabado y, a los cincuenta años de su fallecimiento, se verificó un renovado interés por su obra. Al encontrarse la mayoría de sus pinturas en colecciones privadas, los editores de Amberes lograron satisfacer la entusiasta demanda de imágenes bosquianas comercializando bajo el nombre de El Bosco estampas en las que se presentaban figuras y escenas que recordaban a su obra.

La imaginación de Pieter Bruegel igualó la de su predecesor y, en los primeros tiempos de su trayectoria, imitó el estilo y la temática de El Bosco con tanta destreza que llegó a ser conocido como el segundo Bosco. Sin embargo, Bruegel era mucho más que eso. Así, acabó siendo un magnífico diseñador de estampas, que escogía sus temas de manera versátil e innovadora. Mano a mano con grabadores profesionales, creó paisajes que mostraban panoramas imponentes, representaciones alegóricas del dinero y el engaño y escenas de la vida cotidiana con campesinos bulliciosos, alegres patinadores y bufones cargados de socarronería.

La conexión coruñesa entre René Lalique y Calouste Gulbenkian Más información

La exposición pone de relieve un conjunto de grabados neerlandeses del siglo XVI que rompieron con las convenciones artísticas al centrar la atención en la gente corriente y lo absurdo del comportamiento humano. Con el grabado y el aguafuerte como soportes, estos ingeniosos diseños llegaron a un público más amplio del ámbito urbano, integrado por comerciantes, eruditos y artistas de los Países Bajos y otros lugares de más allá de sus fronteras. El Bosco y Bruegel, al crear un arte visual satírico, moralizante y accesible para todos, ofrecieron el primer prisma moderno a través del cual el público podía verse a sí mismo y a su mundo.

Aunque fueron creados hace quinientos años, los temas de la presente exposición resultan contemporáneos. Estas estampas convidan al visitante a acercarse y examinar hasta el último detalle, pues, en efecto, muchas de las imágenes ocultan escenas minúsculas, humorísticas e incluso perturbadoras que, gracias a la imaginación de los artistas, transforman la contemplación en una caza visual del tesoro. Tales imágenes, rebosantes de campesinos y demonios, de locura y fe, convierten la vida diaria, los sueños y las pesadillas en reflejo de lo que significa ser humano.