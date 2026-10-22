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Reacción de los coruñeses a la nueva encina de Los Cantones
A Coruña

Los coruñeses opinan sobre la nueva encina de los Cantones:"Este tiene buena pinta"

 Aunque muchos ven con buenos ojos el cambio, otros lamentan la pérdida del ejemplar anterior

Abel PeñaBelén Cebey
Abel Peña y Belén Cebey
22/10/2026 11:13

La nueva encina de los Cantones ya llama la atención de los coruñeses. El árbol, de ocho metros de altura y 35 años, ocupa desde este jueves el lugar del metrosidero que fue retirado durante la noche por el servicio de jardines del Ayuntamiento de A Coruña, después de que no fuera posible recuperarlo durante las obras de reurbanización.

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Una encina de ocho metros sustituye al metrosidero de los Cantones en A Coruña

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Los transeúntes que pasean por esta céntrica zona se detienen a observar el nuevo ejemplar. Las primeras impresiones son, en general, positivas, aunque la sustitución también despierta cierta nostalgia entre quienes habían cogido cariño al árbol anterior.

"El metrosidero ya se veía que estaba finito, este tiene buena pinta", comenta una persona que pasea por los Cantones. Otros vecinos también valoran el tamaño de la nueva encina. "Como es grande, a mí me encanta", señala otra transeúnte.

El metrosidero del obelisco caído

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Hay quien, además, considera que la sustitución era una buena oportunidad para renovar el arbolado de la zona. "Cuando sacaron uno, ya debían poner otro", apunta otro de los ciudadanos que se han fijado en la nueva incorporación.

Sin embargo, no todos reciben la llegada de la encina sin mirar atrás. La retirada del metrosidero ha dejado un recuerdo entre algunos coruñeses, que lamentan que no se haya podido conservar.

"Es una pena que haya muerto el otro sin necesidad", comenta una transeúnte. Otro ciudadano comparte esa sensación y cuestiona los intentos por mantener el ejemplar anterior: "Yo nunca le vi sentido a trasplantarlo y es una pena que se haya ido".

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