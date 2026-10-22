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A Coruña

López Mosteiro profundiza en la relación entre valores de la inmigración y derecho laboral


Redacción El Ideal Gallego
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22/10/2026 16:52
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El trabajo de miles de personas inmigrantes es una realidad que crece en España. De ahí que la normativa laboral vigente tenga que contemplar y regular una serie de aspectos que hace décadas ni se planteaban. Para aclarar dudas, el Doctor en Derecho y profesor titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de A Coruña, Ricardo López Mosteiro, ha elaborado una guía práctica sobre este asunto, que presentó ayer en el Colegio de Graduados Sociales de A Coruña y Ourense.

 En su publicación, el experto explica, de una manera práctica, cómo encajan las costumbres y creencias de las personas inmigrantes en nuestro Derecho del Trabajo y en la Seguridad Social. Hablará de cuestiones tan dispares como el Ramadán, la Kafala (figura equivalente a la acogida o tutela legal de un menor en el derecho islámico en la que el menor no pierde el vínculo con su familia de origen ni hereda apellidos ni derechos del tutor), el vestuario, la poligamia o la reagrupación familiar. 

En España, además, apunta el especialista, existe poca jurisprudencia. Quizás la más abundante sea la relativa a las pensiones de viudedad y la poligamia, siendo dictada además la primera de ellas en el Juzgado de lo Social nº 3 de A Coruña en el año 1998.

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