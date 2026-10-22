Llega a A Coruña el producto solidario de Cafés Lúa para ayudar a ENKI

Laura Vázquez, de Cafés Lúa, muestra el nuevo producto solidairo Cafés Lúa

Cafés Lúa, empresa de Carballo, amplía su colaboración con la Fundación ENKI, con sede en A Coruña con el lanzamiento de un nuevo café solidario, el blend ENKI, del que destinará el 20% de cada venta a apoyar la labor de la fundación en favor de la inclusión de personas con diversidad física, mental o sensorial.

La compañía destaca que esta iniciativa supone “un paso más” en la relación entre ambas entidades. “Tras colaborar en la celebración de la Carrera ENKI, Cafés Lúa ha querido extender su compromiso más allá de esta cita anual, creando un producto que estará disponible durante todo el año y que permitirá contribuir de forma continuada a los proyectos de la fundación”, explica.

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Bajo el lema ‘Mucho más que café’, esta colaboración nace con la voluntad de convertir un gesto tan cotidiano como disfrutar de una taza de café en una oportunidad para colaborar con una causa social.

Tres orígenes

Para esta edición solidaria, Cafés Lúa ha seleccionado una combinación de tres orígenes 100 % arábica: Brasil, Colombia y Honduras, que dan lugar a un café equilibrado, aromático y de gran dulzor.

"Con un tueste medio, el blend ENKI destaca por sus notas de cacao, vainilla y frutos secos, una acidez bien definida pero suave y un perfil limpio y goloso en boca. Una combinación pensada para quienes buscan disfrutar de un café de calidad en su día a día", afirma.

El café se tuesta en las instalaciones de Cafés Lúa, mediante un proceso artesanal que utiliza pellet de madera como fuente de energía renovable, y estará disponible en formato de 250 gramos, tanto en grano como molido.

La iniciativa se suma, además, a otras referencias solidarias de Cafés Lúa, como su café de Ruanda, cuya comercialización contribuye al proyecto ‘Breast Cancer Prevention’, impulsado por Baho Coffee para favorecer la prevención y detección del cáncer de mama en Ruanda.