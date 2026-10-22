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A Coruña

Las Xuventudes Socialistas niegan haber participado en las protestas de este miércoles en A Coruña

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
22/10/2026 11:47
Más de 2.000 personas protestaron contra la intervención de los agentes por la mañana
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Desde las Xuventudes Socialistas de A Coruña queremos pronunciarnos públicamente sobre los incidentes acontecidos en nuestra ciudad durante la movilización contra Vox, así como sobre determinadas informaciones y declaraciones difundidas en las últimas horas.

En primer lugar, consideramos necesario aclarar una cuestión que, a pesar de su sencillez, parece seguir generando confusión. Las Xuventudes Socialistas de A Coruña y la Coordinadora de la Juventud Socialista (CMS) son organizaciones distintas, con estructuras, representación y responsabilidades propias. Nuestra organización no convocó la movilización, por el que agradeceríamos que, antes de atribuir responsabilidades, si realizara un mínimo ejercicio de rigor informativo.

En relación con los incidentes acontecidos, condenamos rotundamente cualquier manifestación de violencia, tanto la ejercida por participantes en la movilización como cualquier actuación policial que pudiera suponer un uso desproporcionado de la fuerza. 

Asimismo, queremos subrayar que los comportamientos violentos de una minoría no pueden servir para criminalizar el conjunto de las personas que participaron pacíficamente en la movilización. Resulta profundamente injusto reducir una concentración plural a los incidentes protagonizados por determinadas personas, ignorando la actitud pacífica del resto de las asistentes. 

Desde las Xuventudes Socialistas de A Coruña reiteramos nuestro compromiso con la convivencia democrática, el respecto a las libertades fundamentales y el rechazo de toda forma de violencia, independientemente de su procedencia. 

Por último, trasladamos toda nuestra solidaridad y apoyo a las personas que resultaron heridas, deseándoles una pronta recuperación y reclamando el esclarecimiento de los hechos acontecidos. 

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