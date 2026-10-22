Las sanciones por aparcamiento prohibido se doblaron de noche

Señales en el aparcamiento ubicado junto al Oceanográfico Javier Alborés

El dicho popular reza que, de noche, todos los gatos son pardos, y puede que sea cierto, pero no todo el aparcamiento está permitido. La prueba se encuentra en las estadísticas de la Policía Local, que demuestran el tremendo crecimiento que han experimentado las multas tramitadas por el turno de noche por no respetar la señal de estacionamiento prohibido. Así, en 2024 se sancionó en 388 ocasiones por ese motivo y en 2025, fueron 800. Es decir, un crecimiento del 102%.

Fuentes de la Policía Local consultadas reconocen que se ha hecho “un esfuerzo” para atender algunos puntos que causaban problemas. El más importante es el aparcamiento reservado a los vecinos de la ciudad Vieja junto al Oceanográfico. “Nos llaman para quejarse de que han aparcado allí, aunque nosotros también pasamos a menudo, sobre todo los fines de semana”, comentan.

Aumentan las plazas de aparcamiento al mismo tiempo que las sanciones Más información

Pero no se trata solo de la Ciudad Vieja: a menudo los agentes del turno de noche reciben las llamadas de los basureros que no pueden girar adecuadamente sus camiones por culpa de un vehículo mal aparcado, a veces sobresaliendo de una esquina u obstaculizando el acceso a un contenedor. Esto también deviene en multa.

Zona de fiesta

Otra fuente importante es la calle San Andrés, situada muy cerca de la zona de fiesta del Orzán, y donde se ha eliminado el aparcamiento. La acera a la misma altura que la calzada provoca que sea más fácil invadir el espacio peatonal pero en las estadísticas municipales se contabiliza aparte cuando un vehículo estaciona en zona peatonal o sobre una acera. El año pasado fueron 266 multas mientras que en 2024 habían sido tan solo 151. También se han doblado las sanciones por aparcar en plazas reservadas a minusválidos o en carril de circulación, lo que indica un mayor celo por parte de los agentes o una relajación en el comportamiento de los conductores. O ambas cosas.

266 sanciones por aparcar sobre la acera tramitó la Policía Local el año pasado, cien más que en 2024, según las estadísticas

En general, las multas por estacionamiento irregular han crecido en A Coruña durante el año pasado, aunque ningunas se han disparado más que las del turno de noche. Fuentes policiales niegan que hayan recibido instrucciones especiales: “Si la gente no aprende, nosotros no tenemos la culpa. Muchas veces son los propios vecinos los que nos llaman”. Conviene recordar que una gran parte de las multas por estacionamiento irregular las impone la Policía Local a través de cámaras lectoras de matrícula.

Esto provoca que muchos ciudadanos confiados estacionen en doble fila durante unos minutos porque no ven a ningún agente, sin saber que el ojo electrónico vigila las 24 horas del día, como ocurre en calles principales como Juan Flórez o la ronda de Outeiro, aunque se instalaron hace años. Quizá la lección que hay que aprender es que una plaza de garaje es tan imprescindible como una cuadra para una vaca.