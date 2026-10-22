Lage propone en Barcelona un consorcio del transporte para el área

José Manuel Lage Tuñas Patricia G. Fraga

El concejal de Economía y Planificación Estratégica, José Manuel Lage Tuñas, defendió ayer la coordinación metropolitana en unas jornadas organizadas por el Área Metropolitana de Barcelona (AMB). Lage señaló a la Ciudad Condal como ejemplo de cooperación institucional y de políticas públicas de cohesión social. “Entendemos o proxecto metropolitano como unha decisión colectiva, onde teñen que estar de acordo a maioría dos concellos, débese facer sen imposicións”, destacó.

El concejal situó la movilidad como una de las principales prioridades metropolitanas y propuso a la Xunta abrir un diálogo con los municipios para construir una autoridad metropolitana del transporte mediante un consorcio que permita compartir su gestión y planificación entre los municipios.