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A Coruña

Ladrones como churros en A Coruña: asaltan dos veces en una semana un local de Ramón y Cajal y su dueña se plantea seguir

Don Churro volvió a amanecer con sus accesos destrozados

Guillermo Parga
Guillermo Parga
22/10/2026 07:59
Ladrones de churros
Los ladrones causaron varios desperfectos en el local 
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Toda una vida ahorrando y una aventura al otro lado del Atlántico para encontrar la seguridad necesaria. Todo eso se le ha derrumbado a Yniris Douranian, propietaria de Don Churro, con el segundo atraco sufrido en solo una semana. El local de Ramón y Cajal ha sido víctima del mismo modus operandi que exactamente siete días atrás: una alcantarilla, la puerta reventada y la caja registradora como objetivo. 

Robo en churreria

Revientan el escaparate de una churrería en Ramón y Cajal

Más información

Si bien el botín no alcanza los miles de euros de entonces (solo en Lotería fueron 1.600) sí ha hecho daño en otro sentido. “Ahora mismo estoy muy consternada y no paro de llorar, nos afecta muchisimo, porque no te lo esperas, es muy seguido y me va a costar mucho recuperarme de esto”, confiesa la propietaria, una venezolana que llegó hace más de una década a la ciudad en busca de una seguridad que no está encontrando.

Douranian, que durante años aprendió el oficio en Bonilla a la Vista y quiso seguir con la tradición churrera en el mismo punto, tiene ahora mismo muchas dudas sobre su futuro profesional. “No sabemos qué hacer, tengo dudas sobre si seguir o no y si merece la pena”, confiesa. Hace unos meses, otra empresaria venezolana, Marialis Bracamonte de Takontento, se refirió a la misma pérdida de confianza en la situación social de la ciudad.

No obstante, según ha podido saber El Ideal, el autor del robo de esta madrugada ya ha sido detenido. 

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