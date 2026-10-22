Ladrones como churros en A Coruña: asaltan dos veces en una semana un local de Ramón y Cajal y su dueña se plantea seguir

Los ladrones causaron varios desperfectos en el local

Toda una vida ahorrando y una aventura al otro lado del Atlántico para encontrar la seguridad necesaria. Todo eso se le ha derrumbado a Yniris Douranian, propietaria de Don Churro, con el segundo atraco sufrido en solo una semana. El local de Ramón y Cajal ha sido víctima del mismo modus operandi que exactamente siete días atrás: una alcantarilla, la puerta reventada y la caja registradora como objetivo.

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Si bien el botín no alcanza los miles de euros de entonces (solo en Lotería fueron 1.600) sí ha hecho daño en otro sentido. “Ahora mismo estoy muy consternada y no paro de llorar, nos afecta muchisimo, porque no te lo esperas, es muy seguido y me va a costar mucho recuperarme de esto”, confiesa la propietaria, una venezolana que llegó hace más de una década a la ciudad en busca de una seguridad que no está encontrando.

Douranian, que durante años aprendió el oficio en Bonilla a la Vista y quiso seguir con la tradición churrera en el mismo punto, tiene ahora mismo muchas dudas sobre su futuro profesional. “No sabemos qué hacer, tengo dudas sobre si seguir o no y si merece la pena”, confiesa. Hace unos meses, otra empresaria venezolana, Marialis Bracamonte de Takontento, se refirió a la misma pérdida de confianza en la situación social de la ciudad.

No obstante, según ha podido saber El Ideal, el autor del robo de esta madrugada ya ha sido detenido.