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A Coruña

La nueva colección de La Esquina de Pull&Bear que exalta el orgullo de ser 'coruñesa'

Las prendas de mujer estan disponibles esta semana y las de hombre la siguiente

Laura Rodríguez
Laura Rodríguez
22/10/2026 19:41
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La tienda de la plaza de Lugo
Javier Alborés
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La tienda de Pull&Bear de la plaza de Lugo aprovecha su inactividad para servir de expositor de la nueva colección de la tienda en La Esquina, abierta en el número 1 de Rosalía de Castro. Esta semana ha sido el turno de la línea de otoño de mujer 'Coruñesa', mientras que la próxima será el de la sección de hombre, que lleva el mismo nombre en el género opuesto, 'Coruñés'. Dos colecciones con las que se exalta el orgullo de ser y vestir con el estilo que caracteriza a esta ciudad. 

Prendas de la colección cápsula de La Esquina de Pull&Bear dedicada a A Coruña

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Tras los "buah neno", "se chove que chova", "marcho que teño que marchar", referencias gallegas y 'koruñas', de los pasados meses así como el foco en el 15004, código postal de la tienda, A Coruña vuelve a ser protagonista en otra serie de prendas.

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En la colección femenina, se pueden ver varias prendas que presumen de ser de la ciudad. "I'm Coruñesa" ("Soy coruñesa", en español), "De aquí non marcho", "Son de aquí" o "Alma galega" son algunos de los ejemplos de las prendas de esta cápsula que ya están a la venta y puede ser adquiridas hasta el próximo 24 de octubre por 19,99 euros.

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Una de las camisetas de la colección 'Coruñesa'

El próximo lunes, la tienda dejará paso a nuevas prendas, con el "soy coruñés" por bandera, ya que es "mejor un mal día en A Coruña que cientos de buenos en otra ciudad". Esta es la traducción de la frase que va en el costado de una camiseta de manga larga en la colección masculina, de nuevo en inglés.

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La camiseta de la sección de hombre

El pasado mes de septiembre, STWD, submarca de Pull&Bear, que fusiona el clásico con lo moderno, creó una gran cola de espera en La Esquina con aquellos coruñeses que querían adquirir una prenda de la colección "A Coruña 2026, STWD Embassy". Tampoco es la primera referencia de una de las tiendas de Inditex a la ciudad en la que nació, ya que Zara también ha comercializado varios mensajes en referencia a A Coruña. 

Colas en La Esquina de Pull&Bear

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