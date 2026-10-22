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A Coruña

La Delegación de Gobierno permitió las dos concentraciones a menos de cien metros la una de la otra

Pedro Blanco asegura que la Policía no emitió ningún informe desfavorable a las celebraciones

Abel Peña
Abel Peña
22/10/2026 22:38
La visita se produce en un ambiente de tensión política, después de que apareciesen pintadas con referencias a Vox y símbolos políticos en las terrazas de la plaza.
La manifestación de este miércoles por la mañana en María Pita.
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Una pregunta queda en el aire: ¿por qué permitió la Delegación de Gobierno dos manifestaciones de fuerzas antagónicas en el mismo espacio a la misma hora? La lógica aconsejaba que la protesta contra Santiago Abascal se celebrara en otro rincón de A Coruña. “Nosotros sabíamos que iban a saltar chispas”, comentó un agente que estuvo en María Pita aquel día. Pero el delegado del Gobierno, Pedro Blanco, asegura que se dio traslado a la Policía “sen que haxa ningún informe desfavorable ás celebracións”.

Hay que matizar que una concentración o un manifestación no necesitan autorización, solo hay que comunicarlo. El derecho a la manifestación está recogido por la Constitución. Solo en caso de peligro, la Delegación del Gobierno puede prohibirla. Pero fuentes policiales critican la decisión del Gobierno: “Si hubiera sido una protesta de neonazis en un acto de Pedro Sánchez, claro que lo habrían prohibido”, comentan.

Pero Blanco recuerda que ambos grupos no llegaron a enzarzarse y que, de hecho, por la mañana, los simpatizantes del partido de derechas se habían ido cuando estalló la trifulca y que por la noche ni siquiera estaban presentes. “Respetamos e garantimos o dereito de Vox a celebrar un acto político, como non podía ser doutra maneira”, declaró Blanco. También se garantiza el derecho a manifestarse a aquellos que están en contra de este partido político, que ya es el tercero de España. “É bo para a democracia, nos guste máis ou menos. Temos todos dereitos”, insistió. La segunda manifestación, la que produjo más daños, no fue comunicada: “Pese a ello, se permitió el derecho a concentrarse”.

En cuanto a la operativa, Blanco asegura que está en manos de la Policía y que esta actuó al verse atacada. Blanco considera que los propios manifestantes deben expulsar de entre sus filas a los elementos que generan violencia. 

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