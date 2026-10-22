La Autoridad Portuaria de A Coruña alberga un foro sobre energías marinas

Sede de la Autoridad Portuaria de A Coruña Germán Barreiros

La sede de la Autoridad Portuaria de A Coruña acogerá este viernes, 23 de octubre, la jornada Enerximar 2026-IV Foro de Enerxías Mariñas y Eólica Offshore en Galicia, organizada por el Clúster de Enerxías Renovables de Galicia (Cluergal), con la colaboración de la Xunta de Galicia y la propia Autoridad Portuaria.

El evento reunirá a cerca de un centenar de profesionales, empresas, instituciones y agentes del ecosistema energético marino, que abordarán el papel estratégico de las energías marinas y la eólica offshore en la transición ecológica y el desarrollo industrial de los territorios costeros. Según indica Cluergal, Galicia cuenta con capacidades industriales, tecnológicas y logísticas diferenciales, que le permiten posicionarse como un referente en el desarrollo de este sector en el Atlántico europeo.

Ponentes

La jornada comenzará a las 09.30 horas con la apertura institucional, a cargo de Pablo Fernández Vila, director xeral de Planificación Enerxética e Minas de la Xunta de Galicia; Nonito Aneiros, secretario de Cluergal; y Martín Fernández Prado, presidente de la Autoridad Portuaria.

A continuación, se celebrarán dos sesiones técnicas, la primera de ellas centrada en las oportunidades que presentan las energías marinas y la segunda orientada a analizar la innovación en este ámbito. Entre los ponentes figuran Rosa Núñez, jefa de la Unidad Técnica de Planificación, Innovación y Proyectos del Instituto Energético de Galicia (INEGA), y Juan Diego Pérez Freire, director de la Autoridad Portuaria de A Coruña. Además, intervendrán responsables de empresas tan relevantes como Navantia, SATO-OHLA, Tecnalia, Brezo Energy, Ghenova, Corpower Ocean y Bluenewables.

Cluergal, creado en 2010, es una organización abierta y multidisciplinar que agrupa a más de 125 entidades vinculadas al sector energético.