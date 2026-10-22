Fraga celebra su triunfo electoral de 2001

Hace 25 años, el PP de Fraga conseguía su cuarta mayoría absoluta consecutiva en unas elecciones autonómicas en las que el BNG empataba a escaños con el PSdeG, que tan solo sumaba en la ciudad de A Coruña. Hace 50 años, en 1976, el hospital coruñés se preparaba para la compleja operación de separación de unos hermanos siameses. En 1926, hace 100 años, el responsable del ambigú del Teatro Linares Rivas denuciaba un robo en su domicilio.

Portada de El Ideal Gallego del 22 de octubre de 2001 Archivo El Ideal Gallego

El PPdeG de Fraga revalida por cuarta vez su mayoría absoluta en Galicia

El Partido Popular de Galicia logró renovar por cuarta vez su mayoría absoluta al frente de la Xunta, con lo que Manuel Fraga será el presidente de la comunidad gallega en la VI legislatura. Los populares obtuvieron 41 escaños. La sorpresa de la jornada fue el “empate técnico” en número de escaños de las hasta ahora segunda y tercera fuerzas del Parlamento, el Bloque Nacionalista Galego (BNG) y el PSdeG-PSOE, respectivamente. Ambos partidos han conseguido un total de 17 escaños, aunque en votos el BNG supera a los socialistas en 21.492 sufragios. Esta situación es susceptible de variar puesto que el voto emigrante podría conceder al PPdeG un escaño más por la provincia de Ourense en detrimento del PSdeG. Los socialistas coruñeses son los únicos para los que estas elecciones han supuesto la suma de puntos. Y es que el PSdeG-PSOE es la fuerza que más ha crecido en número de votos, cuatro puntos más que en 1997. Por su parte, el PP y el BNG han perdido electores. El rostro de José Luis Méndez Romeu, número uno por la provincia de A Coruña, resumía la satisfacción de los socialistas coruñeses.

Portada de El Ideal Gallego del 22 de octubre de 1976 Archivo El Ideal Gallego

El hospital coruñés se prepara para la operación de separación de siameses

“A mediados de noviembre procederemos a la intervención quirúrgica para separa a los siameses nacidos el pasado mes de mayo”, ha dicho el doctor Ángel Vázquez de la Cruz, jefe de la Unidad de Cuidados Intensivos de Neonatología de la Ciudad Sanitaria de La Coruña. El doctor siguió diciendo que se trata de una operación muy compleja y que la metodología requiere un estudio cuidadoso y una larga elaboración.

Por otra parte, medio centenar de obreros de la pintura han permanecido encerrados en la iglesia de los jesuitas, desde la una de la tarde hasta las diez de la noche, tras haber sido invitados a desalojar el templo por la policía gubernativa. El encierro se hacía como protesta a la negativa de los empresarios a negociar las bases de reincorporación al trabajo.

Mientras, los guardias municipales de distintas localidades de la provincia que siguen un curso de perfeccionamiento sobre tráfico en La Coruña hacen prácticas en distintos “nudos” de la ciudad. La plaza de Vigo ha sido tomada, de momento, como buen principio par a los noveles. Y sus evoluciones son seguidas con atención por numeroso público.

Portada de El Ideal Gallego del 22 de octubre de 1926 Archivo El Ideal Gallego

El responsable del ambigu del Teatro Linares Rivas denuncia un robo

Un hombre de 51 años, avecindado en la calle del Orzán, número 182, que lleva en arriendo el ambigú del Teatro Linares Rivas, denunció en la Comisaría de Policía que a la una de la madrugada, al retirarse a su domicilio, después de terminado el espectáculo en el citado coliseo, se encontró con que la puerta de la calle y dos más de la habitación estaban abiertas y con señales evidentes de haber sido violentadas las cerraduras de las mismas, así como también la de un armario, notando que todo estaba en desorden en el interior y que le habían sustraído de aquel 1.200 pesetas en billetes del Banco de España, unas 12 pesetas en moneditas de plata de 50 céntimos, un bolsillo de plata, de señora, valorado en 110 pesetas, un medallón de oro, un alfiler de corbata de oro y brillantes de 115 pesetas, un pendiente de oro y brillantes, valorado en 40 pesetas.

Por otro lado, el alcalde expuso su satisfacción por haberse solucionado en gran parte el conflicto que amenazaba a Galicia por la escasez de maíz, ya que este constituye no solo la alimentación del ganado, sino también la del campesino gallego.