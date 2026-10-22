La empleada del hogar que dedica su vida a mejorar un “sector precario invisibilizado”

Rafaela Pimentel, esta mañana, en la facultad de Sociología de la UDC Patricia G. Fraga

La vida de Rafaela Pimentel Lara (Baní, República Dominicana, 1960) siempre estuvo ligada al activismo político y a la reivindicación de los derechos sociales. Cuando llega a España, a principios de los años 90, compagina esta actividad política con el sector doméstico, donde lleva trabajando más de 35 años. Su lucha se ha centrado en visibilizar la situación de las mujeres empleadas del hogar y reconocer su valor social y económico, garantizando derechos que acabarían llegando al propio Congreso de los Diputados. Durante la jornada de este jueves, la activista y empleada del hogar abordó de primera mano toda esta lucha incansable en el seminario internacional de investigación ‘Movilidades, reproducción social y desigualdades globales’ de la UDC.

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Rafaela Pimentel nace en el seno de una familia humilde, en un pequeño municipio de la República Dominicana. Aunque ella apenas vivió la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo –fue asesinado en 1961–, sí vivió de primera mano la grave situación económica que atravesaba el país. Desde muy pequeña, ya participaba en colectivos que exigían derechos básicos como tener luz eléctrica, asfalto, agua potable, escuelas públicas o sanidad. Ya en la universidad, el activismo incrementó, aunque un trágico suceso lo cambiaría todo: la muerte de su padre.

“En mi país, las mujeres no podíamos ejercer nuestros derechos y solamente estábamos para hacer las tareas domésticas y de procreación. Desde mi etapa estudiantil, siempre me interesó el activismo. Luego, en la universidad, tuve que dejarlo porque mi padre falleció y tuve que hacerme cargo de la familia. Mi hermana pequeña estaba terminando ya el instituto y era un sueño de mi padre que ella también estuviera en la universidad”, explica.

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Cuando se quedó sin trabajo, a principios de los años 90, decide trasladarse a España, donde ya residía el padre de su hijo. Allí, empieza a trabajar en el servicio doméstico, que acabaría siendo su profesión hasta el día de hoy. Una profesión que no le hizo olvidar su activismo. Más bien al contrario. “A los pocos meses de mi llegada, mataron a Lucrecia Pérez, también trabajadora doméstica dominicana, en el que sería el primer asesinato reconocido judicialmente como motivado por racismo y xenofobia en España. A mí me marcó mucho eso porque paseaba por las calles con miedo, pero vi cómo la sociedad española salió a las calles rechazando ese asesinato”, comenta.

En 2006, crea el colectivo Territorio Doméstico –donde hoy es portavoz–, que imparte charlas para visibilizar la situación de las mujeres empleadas del hogar. “En Territorio Doméstico cada día recibimos a muchas compañeras que nos cuentan cómo las tratan con el tema de la comida, si están internas o no, si sufren violencia –en muchos casos extrema–, cada día nos encontramos con historias desgarradoras”, incide la empleada del hogar dominicana.

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Luchar por un convenio digno

Gracias a su intensa lucha por el sector doméstico, Pimentel logra que, en agosto de 2022, el Estado ratificase el Convenio 189, que regula los derechos básicos de los trabajadores en este ámbito: “En 2013 el Gobierno dijo que no lo iba a ratificar. Ahí se movilizó toda la sociedad. Una ratificación significaba una mejoría para un sector que seguía siendo precario invisibilizado. Siempre se me viene la imagen de nosotras dentro del Congreso esperando que se ratificara ese convenio; fue algo maravilloso después de tantos años peleando por ello”, recuerda.

Con 66 años de edad, Pimentel todavía sigue peleando por mejorar la vida de “aquellas mujeres que desafían fronteras en busca de un futuro mejor”, de aquellas que, después de muchos años trabajando como ella, merecen una futura jubilación “en condiciones”.