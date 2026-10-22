El último reportaje del metrosidero de los Cantones a la luz del día

Metrosidero Víctor Seoane

Las imágenes y el vídeo de esta pieza periodística fueron tomadas en la mañana de ayer miércoles, pasadas las nueve, con intención de ilustrar la enésima noticia publicada por El Ideal Gallego sobre el mal estado del metrosidero. La actualidad, intensa en una jornada que empezó y acabó con cargas policiales, acabó devorando el espacio y el tiempo para publicar esta pieza. En la madrugada de hoy, el árbol que presidía el Cantón Grande desde el último día del año 1999 fue retirado por los operarios municipales. Se certifica así lo que este periódico afirmó reiteradamente y el gobierno local negó con la misma insistencia: que el árbol estaba muerto.

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En realidad, que el metrosidero carecía de vida era algo que podía apreciar cuál persona con un mínimo de conocimiento sobre el asunto, es decir, cualquiera que tenga una planta en casa y esté acostumbrada a verla y cuidar todos los días. “Parece que está muerto”, sostenía pasadas las nueve de la mañana de ayer, y mientras señalaba el árbol con el dedo, una de las personas religiosas que se suelen asentar delante del árbol con unos expositores con folletos. Sus dos acompañantes asentían.

No obstante, si uno se acercaba a las vallas que rodeaban el árbol, brotaba un hilo de esperanza. Alguien, en el Ayuntamiento, tenía aún fe en la recuperación del ejemplar, pues el riego automático seguía funcionando en su base.

Metrosidero Víctor Seone

Durante las incidentes de la noche de ayer, la batalla campal en la que derivó una concentración que se inició ante la subdelegación del Gobierno y acabó convirtiéndose en una manifestación con graves incidentes en la ciudad, ardieron varios contenedores en la zona de la Marina y los Cantones. Se corrió entonces el rumor de que el metrosidero había sido también quemado. Era falso. Lo que era cierto es que le quedaban pocas horas en ese céntrico punto.

Es de suponer que esas vallas que impedían el acceso al árbol estaban colocadas ahí precisamente para evitar que se desplomase en algún momento. Dados los precedentes de las últimas semanas, con dos derribos de ramas en la otra acerca, la de los jardines de Méndez Núñez, se antojaba una precaución necesaria. Finalmente, el gobierno local ha decidido cortar por lo sano y retirar el ejemplo. Non foi sen tempo. Era, como alguien escribió hace unos días en un papel que dejó colgado de las citadas vallas, la “crónica de una muerte anunciada”.