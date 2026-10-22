Pedro Blanco en una rueda de prensa Carlota Blanco

El delegado de Gobierno, Pedro Blanco, confirmó que fueron tres los detenidos en la jornada pasada, que causaron grandes daños en el centro A Coruña.

Blanco explicó que los cargos a los que se enfrentan los tres detenidos son alteración del orden público y atentado contra la autoridad en algunos casos. El delegado del Gobierno abaló la intervención policial y aseguró que la primera carga, la que tuvo lugar durante la mañana en María Pita, ocurrió después de que los simpatizantes de Vox hubieran abandonado la plaza principal de A Coruña. Para blanco esto significa que no estaba directamente relacionado con Vox y que parte de los manifestantes que definió como un "grupúsculo", habían acudido para generar violencia y puso como prueba de ello el hecho de que fueran embozados y que llevaran varios objetos, bengalas, piedras, etc.

Para Blanco la intervención policial estuvo justificada y señaló que en un régimen democrático como en el que vivimos Vox tiene derecho a concentrarse. Señaló que las manifestaciones y concentraciones no tienen que estar aprobadas por el Gobierno, solo comunicadas, y que la primera manifestación se había comunicado, pero la segunda, que tuvo lugar a las ocho de la tarde, en una marcha entre la Subdelegación de Gobierno y la Delegación del Gobierno, no. Allí, 2.500 manifestantes, mientras que por la mañana habían sido 5.000, protestaron por la violencia policial y el "fascismo" y por la detención de algunos de sus compañeros. La situación degeneró en violencia cuando los manifestantes volvieron a arrojar material pirotécnico y piedras a la Policía Nacional que cargó.

Después de aquello se produjeron disturbios que fueron desde la Subdelegación de Gobierno hasta el Palacio de la Ópera, en el que los grupos que Blanco definió como antisistema y radicales dejaron un reguero de destrucción y contenedores quemados.

El subdelegado del Gobierno asegura que se continúa investigando para identificar a todos los responsables.

También se supone que hay unos 50 contenedores quemados o dañados de alguna manera, según otras fuentes.