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A Coruña

El BNG defiende la protesta pacífica aun teniendo delante a Vox con su "discurso de odio"

Efe
22/10/2026 22:59
El diputado del BNG en el Parlamento central, Néstor Rego
El diputado del BNG en el Parlamento central, Néstor Rego
Archivo El Ideal Gallego
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Néstor Rego, diputado en el Congreso en esta legislatura, ha defendido este jueves la protesta siempre "pacífica" del BNG y de su organización juvenil, Galiza Nova, aun teniendo delante a Vox con su "discurso de odio", en alusión a lo ocurrido en A Coruña tras un acto de precampaña de Santiago Abascal.

Después de que esta mañana la Delegación del Gobierno en Galicia elevase a tres los detenidos por los altercados urbanos y hablase de un conflicto causado por un "grupúsculo" dentro de un grupo mayor y pacífico, el político nacionalista ha defendido en declaraciones a EFE el proceder de Galiza Nova, que en su concentración convocada ayer por la presencia de Abascal actuó "de manera política, pacífica y democrática", ha dicho.

"Nosotros respondemos de nuestra propia actuación", ha remarcado Rego, que ha considerado magnífico que pacíficamente la juventud se movilice frente a una fuerza política de la que ha dicho que no es democrática, que es racista, machista, que niega la violencia contra las mujeres, que está en contra de la lengua gallega y que llevó en dos ocasiones al Congreso una proposición no de ley para tratar de "ilegalizar al Bloque y a otras fuerzas soberanistas".

"Por el simple hecho de ser fuerzas soberanistas, por las ideas que defendemos", ha ahondado Rego, y por todas esas razones expuestas ha considerado que es "legítimo" que haya gente que se manifieste "pacíficamente -término que ha repetido una y otra vez- para expresar su rechazo a esas políticas de odio que defiende la ultraderecha".

Los disturbios comenzaron este miércoles en A Coruña tras un acto del presidente de Vox en María Pita y se prolongaron hasta altas horas de la madrugada, primero con lanzamiento de objetos y cargas policiales; y después con fuego en numerosos contenedores por toda la ciudad y barricadas.

Pontón:"Quién está" detrás de los altercados"

A última hora de la noche, en Ordes (A Coruña) la portavoz nacional, Ana Pontón, ha indicado que su organización "rechaza cualquier tipo de violencia" porque defiende el uso de la palabra y las movilizaciones pacíficas. "Ayer en A Coruña el 99,99 por ciento de la gente que estaba allí lo que estaba es reclamando que no queremos, pues, que el fascismo nos robe derechos", ha expresado.

Y se ha preguntado esta líder cómo es posible que el Gobierno que dijo ser el "más progresista de la historia ordenase una carga absolutamente desproporcionada y brutal contra esas miles de personas", que son "antifascistas" y luchan por los derechos y libertades.

Por último, ha dejado caer en sus declaraciones a la prensa la pregunta de "quién está realmente detrás de esos altercados, porque no me extrañaría nada que viésemos a personas infiltradas de la extrema derecha provocando precisamente ese tipo de violencia porque es lo que quieren".

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